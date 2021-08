Haití ha vacunado a más de 16.000 personas contra la covid-19

De las 16.000 personas vacunadas, solo unas 340 han tomado la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson, y el resto ha recibido la vacuna Moderna a la espera de la segunda dosis. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 11 ago (EFE).- De una población de 7,3 millones de personas a las que se dirige, Haití ha vacunado a 16.600 personas, casi un mes después del inicio de la campaña oficial de vacunación en el país.

La información fue revelada este miércoles por el director general del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, Lauré Adrien, en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe sobre el estado de la campaña de vacunación contra el covid-19 en Haití.

"Cuantas más personas se vacunen, menos probabilidades habrá de que el virus llegue a un grupo de personas que, aun estando enfermas, no desarrollarían una forma grave", dijo Adrien, quien sostiene que Haití está llevando a cabo una vacunación selectiva y comunitaria.

La vacunación selectiva es para grupos de edad específicos, y la vacunación comunitaria es para todos los mayores de 18 años.

De las 16.000 personas vacunadas, solo unas 340 han tomado la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson, y el resto ha recibido la vacuna Moderna a la espera de la segunda dosis.

"Hasta la fecha, la variante delta no ha sido identificada en Haití", dijo Adrien, recordando que el objetivo es vacunar hasta el 62 % de la población, es decir, 7,3 millones de personas de un total de 11 millones.

Oficialmente, Haití comenzó su campaña de vacunación el 16 de julio tras recibir el primer envío de 500.000 dosis de la vacuna Moderna del gobierno de Estados Unidos el 14 de julio a través de las instalaciones de Covax.

"La vacuna proporciona protección contra la forma grave de la enfermedad (...) con el tiempo, ayuda a reducir la propagación de la enfermedad. Porque ayuda a desarrollar lo que en lenguaje científico se llama inmunidad de rebaño", agregó el médico.

El funcionario dijo que la vacunación se extiende por un largo período, y agregó que la vacuna está disponible en los 10 departamentos del país. En el departamento del Oeste, que cuenta con al menos un tercio de la población del país, las autoridades han establecido más de 30 puntos de vacunación.

"Hasta ahora no se ha registrado ningún accidente grave relacionado con la vacunación", dijo.

Desde que el covid-19 surgió en Haití en marzo de 2020, el país ha registrado unos 20.500 casos confirmados y 576 muertes a causa de la enfermedad.