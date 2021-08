Gabriela Spanic y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 184.192 de interacciones entre sus seguidores.

Mis ángeles amados acá estoy despidiéndome también de mi camerino en #SiNosDejan. Cada día más cómoda y amandome como soy. Hoy no es jueves pero esto ,tampoco es un TBT, esto es más reciente que nunca. Los amo a tiempo. Totalllll





#repost @alexpadronphoto "Nuestra primera vez" Part 2 @gabyspanictv 🙌🏻😍 #Tbt Así como ya les había narrado en el post anterior, me tocó trabajar a plena luz del mediodia (La peor luz y más para un principiante) pero tener a esta gran e imponente celebridad frente a mi lente me hizo borrar todo miedo, inseguridad y duda, me encomendé a Dios y comenzamos a trabajar. Era inicialmente una campaña de trajes de baños y terminó siendo propuesta para #Playboy o #RevistaH 2da. Vez que Gaby se desnudaba en su carrera, nos fuimos a un yate a pasar la tarde y lo que yo ni me imaginaba es que el GRAN compromiso seguía, Gaby y la producción ya tenian preparado irnos a una pequeña selvita para seguir trabajando y para retratar a ese bello monumento sin ropa!! Ustedes ni se imaginan, la vida me corría en segundos, planes, poses, lugares, todo tuve que planearlo en cuestión de segundos!! Porque ademas fué lo que duramos en trasladarnos de una pequeña lanchita del yate a la locación de las fotos, había poca luz, Gaby nerviosa de que alguien la viera e hiciera fotos (Aunque estabamos retirados de la orilla del mar, se escuchaban voces) Improvisamos con una camisa, prendas de Joyería y ¡Zas! Se encueró Gaby..Bueno!! Ahi me resetié, no les puedo seguir narrando porque me quedé en blanco, subaba MUCHISIMO!! Imaginense!! Mi 1era Celebridad y ademas sin ropa!! Dejen ustedes el morbo, que jamàs me pasó por la mente, era el miedo, la duda y en ese momento si sentí LA ENORME respondabilidad que tenía sobre mis hombros, afortunadamente fué rapido, desde siempre procuro adecuar mi ojo y trabajar en menor tiempo para la comodidad de Gaby en este caso, desafortunadamente las fotos no salieron en el editorial para adultos, que hubiese sido una gran Bendición, pero esta experiencia me dejó una Bendición más grande e importante, ser su amigo/hermano y ser considerado siempre por ella para trabajar, cosa que cada vez que la veo se lo agradezco con el corazón!! Les regalamos esta imagen, dibujo con luz que quedó de esa maravillosa e inolvidable experiencia!! Gracias siempre mi @gabyspanictv Dios te devuelva en salud, abundancia y prosperidad todas las bondades y oportunidades que me brindas





Hola mis ángeles! Aquí estamos en los últimos días grabando la exitosa telenovela #sinosdejan estoy feliz de haber estado en este hermoso proyecto! Gracias @bardasano ! A todo el equipo y a todos mis compañeros! Los amo a tiempo! Y gracias al público en USA que han convertido nuestro proyecto en 1er lugar! Los amoooooo





Feliz día mis ángeles. Feliz inicio de semana. Les presento a Rosario mi personaje en esta hermosa serie #EstaHistoriaMeSuena @mesuenadigital de @Televisa.





Hola mis Ángeles! Estoy muy feliz 🙃! Cada día qué pasa me convenzo, que nuestro señor Jesucristo está vivo! Tan cierto que su tumba está vacía!familia hermosa quiero dar testimonio que él a cambiado mi vida para bien! Y que hace milagros en todas partes! Mis tíos se salvaron del COVID ya están de vuelta en su casa! Cómo dice la canción, aunque no podamos ver el siempre está obrando! El poder de la oración tiene una Fuerza indescriptible y mas si lo hacen con toda la familia! Gracias señor Jesucristo por tu inquebrantable misericordia! Rey de reyes! Los amo mis ángeles y nunca perdamos la fe! Totallllllll 🥰🥰🥰🥰🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️🤗🤗🤗

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.