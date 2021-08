Ester 🌙 y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Ester 🌙 (@ester_exposito) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 20.395.239 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes son:





🦋 @maisonvalentino #rockstudalcove #ad





🌚🌝











Je suis arrivé🤍





but she’s looking at uuuu 🎶

Nacida en Madrid el 24 de enero del año 2000, Ester Expósito se interesó por el mundo artístico desde muy pequeña. Cuando terminó sus estudios con 16 años, tomó varios cursos en distintas escuelas de actuación de Madrid. Asimismo, en el año 2011 inició pequeños cursos de moda, donde aprendió a confeccionar todo tipo de vestuarios, desde una blusa, hasta vestidos con un acabado excelente. La actriz ganó los Premios de Teatro de Madrid en la categoría de Mejor Actriz en 2013 y 2015.

Su primera vez delante de una pantalla se dio en el año 2016, en la serie Vis a vis, interpretando a la hija de Fernando. En ese mismo año apareció también en el documental Centro médico con el papel de Rosa Martín. Su primer papel recurrente en una serie de televisión fue en Estoy vivo de TVE, donde interpretó a Ruth en la primera temporada de la serie, emitida en 2017. Obtuvo fama internacional al integrar el reparto de la serie juvenil de Netflix Élite en 2018, donde interpretó a Carla Rosón hasta 2020.Tras el éxito en la serie, fichó por dos películas distribuidas por Netflix: Cuando los ángeles duermen y Tu hijo, en ambas con un papel principal.

A principios de 2019 aparece en la serie de TVE La caza, Monteperdido, donde interpreta a Lucía Castán Grau, una de las niñas desaparecidas. También en 2019 se anuncia su participación en la nueva serie de Netflix Alguien tiene que morir, la cual fue estrenada en octubre de 2020, donde interpreta a Cayetana Aldama.

En 2020 también hace una participación especial en Veneno para Atresplayer Premium, interpretando a Machús Osinaga, una periodista real del programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Además, en diciembre de 2020 estrena la película Mamá o papá, bajo la dirección de Dani de la Orden, junto a Paco León o Miren Ibarguren.