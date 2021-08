España.- Podemos insiste en movilizaciones para que el Gobierno actúe contra el "timo" de las eléctricas

12-08-2021 El coordinador general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, durante una entrevista para Europa Press en la sede de la agencia, a 12 de agosto de 2021, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Remarca que vender Naturgy fue un "error" pero ve "buena noticia" que Ribera se abra a recuperar las concesiones de las hidroeléctricas



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en la importancia de organizar movilizaciones en la calle contra la subida de la luz para lograr que el Gobierno actúe contra el "oligopolio eléctrico" que, a su juicio, está "timando" y "estafando" a los ciudadanos con el precio de la luz.



Frente a las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera recalcando que este problema no se resuelve con manifestaciones, Pablo Fernández admite que "esto se arregla con soluciones y propuestas", pero también subraya que "las movilizaciones pueden contribuir" con su presión para combatir la subida de la luz.



"Y desde Unidas Podemos vamos a dar esa batalla por bajar la subida de la luz --anuncia--. Estaremos en las calles y en las instituciones luchando por todos los medios para bajar la factura de la luz", ha reiterado.



En declaraciones a Europa Press, el dirigente de Podemos ha insistido en que es bueno que la ciudadanía presione y se manifieste en la calle expresando su desacuerdo con la subida de la luz, que este jueves registra el cuarto récord consecutivo de la historia.



"Es bueno que la ciudadanía presione y se manifieste en la calle diciendo que es una vergüenza, pero realmente este problema se soluciona con propuestas", ha apostillado.



La solución que propone Unidas Podemos para rebajar el precio de la luz pasa por la "creación de una empresa pública de energía que aporte competencia y transparencia en el mercado y por la fijación de precios máximos en las distintas tecnologías en función de los costes reales de producción", ha explicado Fernández.



HAY QUE SER MÁS AMBICIOSOS



Para ello, la formación 'morada' ha propugnado la "recuperación para lo público" de aquellas concesiones hidroeléctricas que hayan caducado o que estén a punto de caducar, algo que, en su opinión, ya acepta la vicepresidenta Teresa Ribera. "Creemos que es muy buena noticia que el PSOE secunde nuestra propuesta porque sería la forma estructural de minorar el precio de la luz, que es abusiva", ha manifestado.



En este punto, ha admitido que el apoyo por parte de su socio de Gobierno "es un avance" ya que, dice, hasta ahora el PSOE "se había cerrado en banda" ante esta propuesta.



No obstante, ha reiterado que "hay que ser mucho más ambiciosos" y ha insistido en la necesidad de crear una empresa pública de energía que reduzca "de forma exponencial" la factura de la luz.



"EL ORIGEN ESTÁ EN LAS POLÍTICAS DEL PP"



Según ha explicado, el problema de que en este país haya un oligopolio que "está timando" a la ciudadanía "lo provocó el PP". "Quiero denunciar el cinismo y la demagogia sin parangón del PP. El origen de que haya un oligopolio que esté timando a la ciudadanía está en las políticas del PP de hace dos décadas", ha recalcado.



Preguntado por la decisión del Gobierno de permitir la venta de Naturgy a un fondo australiano con sede en Islas Caimán, el coportavoz de Podemos ha mostrado su rechazo con la gestión de su socio de Gobierno y lo ha tildado como "un error".



"Estamos en desacuerdo con esa venta de un 23% de Naturgy a un fondo que radica en las Islas Caimán y creemos que es un error y una pérdida de soberanía energética. A nuestro juicio es un error y no se debería haber realizado", ha lamentado.