España.- El Gobierno abre la puerta a una empresa pública para gestionar las hidroeléctricas y rebajar la luz

19-11-2020 La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera ECONOMIA GOBIERNO



También sugiere reformar la tarifa regulada por su dependencia del mercado mayorista



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha deslizado este jueves la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose, con el fin de poder reducir la tarifa de la luz, que marcará este viernes su quinto récord consecutivo.



En este sentido, Ribera abrió la puerta a "disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".



La ministra, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha indicado que la subida del precio de la energía eléctrica "no se resuelve con una movilización en la calle", y que el "desafío" es "encontrar soluciones, después de que su socio de Gobierno Unidas Podemos anunciase oposición "en la calle" a lo que consideran un "saqueo" de las eléctricas con la factura de la luz.



Asimismo, afirmó que la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista no tiene un gran impacto sobre los consumidores domésticos y que ya se han tomado medidas para reducir la factura, como la suspensión de impuestos. En todo caso, ha abierto la puerta a introducir cambios en la tarifa regulada (PVPC), que es la que depende en mayor medida del mercado mayorista y que es más barata que la que ofrecen las eléctricas en el mercado libre.



"La escalada de los precios mayoristas es enormemente aparatosa y tremenda, pero no tiene una traducción igualmente aparatosa y tan tremenda en la factura de los consumidores domésticos y, a pesar de todo, en algunos sí tiene un impacto y eso es lo que explica por qué hemos suspendido toda la parte fiscal y por qué estamos aplicando ya fórmulas que reducen el otro tercio de nuestra factura, que son los peajes y cargos", ha señalado Ribera.



Así, ha subrayado que "más que fijarse en el precio del mercado mayorista", que es "preocupante" porque las previsiones apuntan a que seguirá alto en el corto plazo, "hay que pensar qué otras cosas" pueden paliar la factura de los consumidores que dependen en mayor medida de la volatilidad del mercado eléctrico, los que cuentan con la tarifa regulada.



Dicha tarifa, ha explicado, ha permitido ahorros "sistemáticos" desde 2013 con respecto a los consumidores suscritos a las tarifas que ofrecen las compañías eléctricas en el mercado libre, donde se paga una prima para evitar esa volatilidad.



"Hay una demanda importante en estos días por parte de las eléctricas y de algunas organizaciones de introducir cambios en la tarifa regulada. Es algo que tenemos que buscar", ha dicho la vicepresidenta, que ha precisado que "probablemente" haya que diseñar alguna fórmula que dé más estabilidad a la tarifa regulada añadiendo parte del pago de esa prima. "En vista de que el mercado ha ido evolucionando al alza tendremos que seguir paliando ese impacto con un tramo fijo un poquito más alto", ha añadido.



"HAY FACTORES QUE NO DEPENDEN DEL GOBIERNO"



La vicepresidenta, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha afirmado que el Gobierno "está haciendo y busca cómo seguir haciendo" para rebajar la factura de la luz dentro del marco europeo y constitucional español, pero ha insistido en que hay factores que no dependen de él, como los precios del CO2 y del gas.



Preguntada por si tiene previsto adoptar nuevas medidas para reducir el precio de la luz a corto plazo, la vicepresidenta ha incidido en que ya se han tomado medidas para reducir el impacto fiscal de la factura y que en eso es en lo que sigue centrado el Gobierno.



Insistida sobre si no se puede hacer nada para rebajar el precio en el mercado mayorista, Ribera ha respondido: "Bueno, podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo o podemos intentar convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida intervencionista en los mercados de CO2. Pero eso no es realista".



La vicepresidenta ha explicado que las instituciones europeas no quieren cambiar el modelo de determinación de precios en los mercados mayoristas europeos porque lo consideran "eficiente y simple".



"Nosotros creemos que ese modelo no es razonable. Los consumidores deben beneficiarse desde ya del menor coste de la energía asociado a las energías renovables y no seguir pagando toda la energía al precio más alto, que es el del combustible fósil, que además debe pagar por CO2. La Comisión Europea puede intervenir tanto en la evolución del mercado eléctrico como en el volumen y precio del CO2 (...) La regulación está desfasada", ha añadido.



¿PULSO DE LAS ELÉCTRICAS?



Preguntada por si tiene la sensación de que las eléctricas están "echando un pulso" al Gobierno, Ribera ha afirmado que el marco regulatorio europeo incentiva que estas compañías hagan ofertas al 'pool' eléctrico, interiorizando el coste de oportunidad del CO2 y del gas natural. "Eso es legal, es compatible con el marco europeo y es lo que queremos quebrar o hacer de otra manera, pero es correcto desde el punto de vista jurídico europeo", ha apuntado.



Otras opciones que pueden explicar lo que ocurre, ha añadido Ribera, es que las eléctricas saben que se está tramitando en el Congreso el anteproyecto de ley que reducirá sus beneficios del coste de CO2, que repercuten directamente en la cuenta de resultados de las empresas eléctricas que tienen plantas más antiguas.



"A mí no me consta que nos estén echando un pulso, pero tampoco lo dicen abiertamente. Pero nosotros debemos regular en favor del consumidor y de la economía española con independencia de la legítima posición de las compañías eléctricas", ha subrayado.



Por otro lado, Ribera ha respondido a las intenciones de Podemos de movilizarse en la calle para protestar por el alza de los precios de la luz: "Movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra la subida del petróleo. Esto no se resuelve con una movilización en la calle", ha señalado la vicepresidenta.