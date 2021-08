El Salvador.- El Gobierno concluye un borrador de Constitución que extiende el mandato presidencial y reemplaza el TSE

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de El Salvador ha concluido los trabajos sobre el borrador inicial de la nueva Constitución del país, que extiende el periodo de mandato presidencial y crea un nuevo organismo para sustituir el Tribunal Supremo Electoral (TSE), surgido tras los acuerdos de paz en el país.



El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha indicado que el documento será presentado próximamente a las legaciones diplomáticas extranjeras y a las ONG, antes de destacar que se han realizado un total de 215 modificaciones a la Carta Magna del país centroamericano.



"Ya no se puede dar marcha atrás para dar discusión, como si estuviéramos en noviembre del año pasado", ha señalado en una entrevista radiofónica a Diana Verónica y Tony, antes de resaltar que "la discusión y debate se hace y se hará en la Asamblea Legislativa", tal y como ha recogido el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.



Entre los cambios propuestos figuran que los mandatos presidenciales pasen de ser de cinco a seis años, sin posibilidad de una reelección inmediata, pero sí después de un mandato de por medio, en lugar de los dos contemplados actualmente.



Asimismo, Ulloa ha destacado que la nueva Carta Magna incluye la figura de un referéndum revocatorio que podría ser convocado a los tres años de mandato en caso de que "el presidente o vicepresidente estén haciendo muy mal las cosas" al frente del país.



Por otra parte, el borrador contempla la eliminación de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, que será sustituida por un Tribunal Constitucional, en el que "se separan funciones administrativas de las jurisdiccionales".



De esta forma, se agregarán dos salas al Supremo, siendo una de ellas la Sala de lo Electoral, que se encargará de la parte "jurisdiccional" del actual TSE, mientras que la segunda es la Sala de lo Social para "temas de familia, laborales y medio ambiente".



A ello se suma que los mandatos del fiscal general, el procurador y otros funcionarios electos de segundo grado pasarán a durar de tres a seis años, lo que Ulloa ha argumentado por la necesidad de que "respondan al resultado de una elección o expresión del pueblo en una elección, porque es la Asamblea quien los elige".



Ulloa ha resaltado además que el nuevo texto contempla el derecho al aire, al agua, a la alimentación y a la muerte digna y, si bien ha resaltado que no se regula de forma directa el derecho al aborto, la propuesta regula los derechos de la madre para despenalizarlo en cierto modo.



"Hoy la ley penaliza cualquier tipo de aborto, aunque la madre esté en peligro clarísimo de muerte, ningún médico puede realizar aborto porque viola la ley. Hoy por hoy el derecho de la madre no importa", ha resaltado.



El vicepresidente ha explicado igualmente que los matrimonios entre personas del mismo sexo no serán regulados, pero la Constitución recoge que "todas las personas humanas que vivan en El Salvador tienen derecho a tener una familia" y que la familia "se constituye por matrimonio o cualquier otro vínculo jurídico".



En otro orden de cosas, la nueva Carta Magna contempla la posibilidad de usar "monedas no concretas, no físicas, en la política monetaria", después de que el Parlamento salvadoreño aprobara en junio la legalización del uso del bitcoin, que será moneda de curso legal en el país centroamericano junto al dólar.



Por último, el borrador aprobado por el Gobierno recoge que no sea necesaria la aprobación de las reformas constitucionales por parte de la Asamblea Legislativa vigente y su ratificación por la siguiente, sino que se sustiturá este último paso por un referéndum.