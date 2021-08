El Parlamento boliviano encamina la devolución de aportes de jubilación

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 12 ago (EFE).- El Parlamento boliviano encamina el proceso de devolución de aportes de jubilación mediante una ley propuesta por el Ejecutivo nacional que fue aprobada este jueves por unanimidad en la Cámara de Diputados y que ahora pasó al Senado.

Durante una exposición en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la medida de devolución de aportes establece porcentajes y grupos de contribuyentes que potencialmente podrían favorecer a más de 1,4 millones de asegurados de los 2,4 millones que aportan al sistema de pensiones.

El criterio de devolución establece que quienes aportaron hasta 1.436 dólares y son mayores de 50 años, unas 219.436 personas, recibirán el 100 % de sus cuotas porque se consideró que "no van a lograr" incrementar sus aportes en los siguientes años, indicó el ministro.

Los contribuyentes que aportaron hasta 14.360 dólares y que son 1.186.448 personas podrán retirar el 15 % de sus aportes, mientras que quienes sobrepasaron esa cantidad, que son unos 58.491 aportantes, recibirán 2.155 dólares como monto fijo.

Montenegro aseguró que "cada persona va a tomar la decisión de solicitar esta devolución", aunque alertó que si bien puede verse inicialmente como una "oportunidad para saldar algún tipo de deuda o inversión" en el futuro puede tener efectos en la jubilación individual.

El funcionario también explicó que las fuentes de financiación provienen de fondos de "disponibilidad acumulada", "vencimientos en cartera" y "recaudación mensual" y que forman parte de una liquidez que no ha sido invertida todavía.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, mencionó en una rueda de prensa previa a la sesión que esta medida fue una propuesta electoral que presentó el ahora gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que "se está cumpliendo".

Mamani también apuntó que la persona que decida retirar un porcentaje de sus aportes a la jubilación "tiene la posibilidad de reponer ese retiro" en cuanto logre volver a ser un asalariado de manera que eso no afecte su jubilación.

Los pedidos de devolución de aportes emergieron durante el periodo más duro de la pandemia de la covid-19 en 2020 con grupos organizados en distintos departamentos del país que pidieron primero al Gobierno interino y luego a la Administración del presidente Luis Arce que se considere esa acción para afrontar la crisis económica.

Esa demanda inspiró incluso acciones como las del boliviano Gonzalo Melgar que marchó durante más de 70 días desde la región oriental de Santa Cruz hasta La Paz e instaló una huelga de hambre en puertas de la casa de Gobierno hasta lograr reunirse con el presidente Arce.