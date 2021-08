El papa insta a denunciar la explotación en el trabajo

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI/Archivo

Ciudad del Vaticano, 12 ago (EFE).- El papa Francisco instó hoy a denunciar "los mecanismos de la muerte" que llevan a la explotación en el trabajo de las personas, en una carta publicada hoy en dos diarios italianos.

Con la misiva, enviada al rotativo "Secolo XIX" y a "La Stampa", el papa responde al escritor y periodista Maurizio Maggiani, que en una carta dirigida al pontífice hace días había denunciado "la vergüenza" que sintió al descubrir que sus libros y los de otros autores se imprimieron gracias a la explotación que sufrían en el trabajo migrantes paquistaníes.

En la carta Maggiani dirigía una pregunta al papa: "¿Vale la pena producir belleza gracias a los esclavos?".

"No estás haciendo una pregunta ociosa porque está en juego la dignidad de las personas, esa dignidad que hoy con demasiada frecuencia y facilidad se pisotea con el 'trabajo esclavo', en el silencio cómplice y ensordecedor de muchos", denuncio Francisco.

Y lamentó como "incluso la literatura, el pan de las almas, expresión que eleva el espíritu humano, está herida por la voracidad de una explotación que actúa en las sombras borrando rostros y nombres".

Aseguró asimismo que "publicar escritos hermosos y edificantes creando injusticias es en sí mismo injusto. Y para un cristiano, cualquier forma de explotación es pecado".

Sobre qué podemos hacer al respecto, el pontífice indicó que "renunciar a la belleza sería a su vez injusto, una omisión del bien" por lo que indicó que "el bolígrafo o el teclado de la computadora, ofrecen otra posibilidad: denunciar, escribir incluso cosas incómodas para sacar a la gente de la indiferencia, estimular las conciencias, perturbarlas para que no se dejen anestesiar por el yo no".

Por ello, instó a que la cultura no se deje "subyugar" por el mercado. "Necesitamos esto, una denuncia que no ataque a las personas, sino que saque a la luz las oscuras maniobras que en nombre del dios del dinero ahogan la dignidad del ser humano. Es importante denunciar los mecanismos de la muerte".

Asimismo, abogó por dar "una fuerte señal" y "renunciar a posiciones y comodidades para dar cabida a los que no tienen espacio" y "testificar que es posible una economía diferente, a escala humana".