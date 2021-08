El Hang Seng cae un 0,53 % en una mala sesión para las aseguradoras chinas

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

Shanghái (China), 12 ago (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,53 %, protagonizadas principalmente por las aseguradoras, sector que los inversores temen que se convierta en el próximo objetivo de la campaña reguladora de Pekín.

El selectivo cedió 142,34 puntos hasta los 26.517,82, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,87 %.

Entre los subíndices, tan solo subió el más local de ellos, Servicios (1,02 %), mientras caían Comercio e Industria (0,17 %), Inmobiliaria (0,42 %) y, sobre todo, Finanzas (1,23 %).

En este último es en el que figuran las grandes aseguradoras cotizadas en la antigua colonia británica, que hoy tuvieron una sesión para olvidar con bajadas del 2,58 % para Ping An; del 2,24 % para AIA, y del 1,06 % para China Life.

Peor le fue al propio operador del parqué, HKEX (-3,54 %), mientras que en la otra cara de la moneda figuraron el gigante bancario HSBC (+0,57 %) y su filial local, Hang Seng Bank (+0,68 %).

En terreno inmobiliario, pesaron más caídas como las de CG Services (2,64 %) que repuntes como el de Henderson Land (1,28 %).

No fue una buena jornada para los gigantes digitales: Alibaba cayó un 1,31 %; Tencent, un 0,41 %, y Meituan, un 0,25 %.

Sí lo fue, y con diferencia, para el fabricante de herramientas eléctricas Techtronic Industries (+11,59 %), después de que anunciase que su beneficio neto se disparó un 58 % en la primera mitad del año.

Entre los títulos estatales chinos, avances para petroleras como Petrochina (+2,1 %) pero no para la operadora telefónica China Mobile (-0,3 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 135.860 millones de dólares de Hong Kong (17.460 millones de dólares, 14.865 millones de euros).