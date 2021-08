Ecopetrol firma acuerdo de US$3.600M para comprar eléctrica ISA

(Bloomberg) -- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol SA firmó un acuerdo por US$3.600 millones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adquirir Interconexión Eléctrica SA, o ISA.

Ecopetrol acordó pagar 25.000 pesos por acción (US$6,3), una prima de 16% sobre el precio de cierre del miércoles de 21.500 pesos, según un documento regulatorio. El contrato es por 569.472.561 acciones, equivalentes a una participación del 51,4%.

El precio se ubica en el “límite superior” del rango de valoraciones, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en una conferencia de prensa en Bogotá. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló que, si bien el acuerdo debe realizarse antes del 6 de diciembre, es probable que se concrete en 3 o 4 semanas.

La adquisición de la empresa de transmisión eléctrica acelerará la transformación del modelo de negocios de Ecopetrol, dijo Bayón. Aunque el petróleo y el gas seguirán siendo el principal negocio, Ecopetrol pretende reducir las emisiones de carbono, invertir en energía renovable y agregar nuevas líneas de negocios a medida que el mundo se aleja de los hidrocarburos.

ISA, con sede en Medellín, opera líneas de transmisión eléctrica y autopistas de peaje en América Latina. Las acciones de ISA han caído un 16% este año, en comparación con una descenso de 13% del índice de referencia Colcap de Colombia.

Colombia utilizará los fondos para el presupuesto de este año, según Restrepo. El Gobierno recibirá el pago en dólares estadounidenses y los convertirá a pesos de manera gradual y responsable para limitar el impacto en el peso, dijo.

Ecopetrol solicitará un crédito para financiar la adquisición, señaló Bayon, declinando entregar más detalles.

Ecopetrol realizará una llamada en inglés a las 2 p.m. ET y una llamada español a las 3:30 p.m. para proporcionar más información sobre la transacción.

Nota Original:Ecopetrol Signs $3.6 Billion Deal to Acquire Power Company ISA

