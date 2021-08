Cuba.- EEUU reitera que "el mundo no debe mirar hacia otro lado" frente a la "brutal represión" en Cuba

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha reiterado este miércoles que "el mundo no debe mirar hacia otro lado" frente a la "brutal represión" en Cuba justo un mes el pueblo de que la isla "se echó a la calle".



Así lo ha aseverado Price en una rueda de prensa en la que ha recordado que este miércoles se ha cumplido un mes desde el inicio de las movilizaciones de los cubanos para "hacer oír en todo el mundo un llamado a la libertad".



"El Gobierno cubano respondió con una brutal ola de represión nunca vista en décadas", ha lamentado, para precisar que actualmente se ha detenido a "más de 800 cubanos por manifestarse pacíficamente" el pasado 11 de julio.



Asimismo, ha avisado de que "puede haber cientos de detenidos más" y ha criticado que los arrestados se encuentren "incomunicados, sin acceso a sus familias ni a representación legal". "Los procesos judiciales secretos y sumarios carecen de garantías de un juicio justo y buscan reprimir, silenciar y convertir en ejemplo a cualquiera que haya sumado su voz a las protestas pacíficas del 11 de julio", ha continuado.



Price ha condenado, además, que el Gobierno de Cuba "niega este abuso sistemático de los Derechos Humanos", así como el "acceso a observadores internacionales.



"Los dirigentes cubanos cuentan con que el mundo haga la vista gorda ante su represión, pero el mundo no debe mirar hacia otro lado. Estados Unidos no mirará hacia otro lado", ha subrayado, para garantizar que abordar la actual crisis cubana "es una prioridad absoluta" para la Administración de Joe Biden.



"El Gobierno de Estados Unidos se centra activamente en proporcionar apoyo al pueblo cubano, ya sea facilitando la asistencia humanitaria o el acceso a la información. Hemos recurrido a la fuerza de la diplomacia internacional, reuniendo a naciones de todo el mundo para que se pronuncien en apoyo del pueblo cubano y en condena de la respuesta violenta del régimen a las protestas", ha apostillado.



Por último, ha resaltado que Washington "está haciendo que los represores rindan cuentas" por las violaciones de Derechos Humanos a través del programa de sanciones Global Magnitsky.



"Ha pasado un mes desde que el pueblo cubano tomó las calles pacíficamente. Mientras el mundo fue testigo de su llamado a la libertad, el Gobierno cubano persiste en responder con represión. Seguimos comprometidos con el apoyo a los cubanos que buscan una vida mejor", ha apuntado, por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, en su perfil de Twitter.



Ciudadanos cubanos salieron a las calles para expresar su descontento por la carestía de productos básicos, como alimentos y medicinas, mientras miembros de la comunidad internacional y ONGs, entre otros, denunciaron una dura represión contra los manifestantes. El Gobierno cubano consideró que ha visto "escenas peores" de represión y violencia policial y negó un "estallido social".