¿Cuáles son las mejores aplicaciones de navegación GPS?

ILUSTRACIÓN - Las aplicaciones de navegación evitaron en los últimos años más de una discusión sobre cuál camino tomar para llegar a destino. Foto: Christin Klose/dpa

En Internet hay numerosas aplicaciones de navegación para descargar en el móvil. La organización alemana de evaluación de productos Stiftung Warentest ha sometido a examen 17 soluciones de navegación. Siete de las 15 aplicaciones comparadas son gratuitas y recibieron la calificación "Bueno". Dos aplicaciones de pago fueron evaluadas con un "Satisfactorio". En la edición 8/2021 du su revista "test", la organización calificó con un “Bueno” 13 aplicaciones y los dos clásicos dispositivos de navegación "Tomtom Go Discover 7" y "Garmin DriveSmart 65 & Digital Traffic". En estos últimos, los expertos solo compararon los dos modelos más caros de los conocidos proveedores y constataron que la demanda de estos aparatos ha "disminuido significativamente" debido a la creciente popularidad de la navegación por móvil. TomTom también ofrece apps y lidera la lista de navegadores para dispositivos Android con la aplicación de pago "Tomtom Go Navigation" (puntuación 1,9). Le siguen el servicio gratuito "Google Maps" (2.0) y el de pago "Sygic GPS Navigation" (2,1). Entre las aplicaciones para iOS, "Google Maps" (1,9) está por delante de la gratuita "Apple Maps" (2,0) y de "Sygic GPS Navigation" (2,0), esta última de pago. Algunas aplicaciones, como "TomTom Go Navigation", guardan los mapas en el dispositivo. Esto ocupa memoria, pero se consumen menos datos móviles cuando se está de camino. Dependiendo de la tarifa, la navegación con datos fuera de la Unión Europea puede resultar muy costosa. Con "Apple Maps" o "TomTom AmiGo" (2,5) y "Waze" (2,2), por ejemplo, que son gratuitas para ambos sistemas y están calificadas como "buenas", el material cartográfico queda almacenado en Internet y permite cargar posteriormente la información para el tramo requerido. En este caso, el espacio de almacenamiento permanece libre, pero el volumen de datos aumenta. dpa