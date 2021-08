Covid en Tokio está fuera de control, según panel de expertos

Clientes comen y beben en un bar después de las 8 p.m. en Tokio el 7 de agosto.

(Bloomberg) -- Un miembro de un panel de expertos asesores en materia de coronavirus del Gobierno Metropolitano de Tokio dijo que ya es imposible controlar la propagación del covid-19 en la capital.

“Los contagios se están produciendo a nivel de desastre, es una emergencia”, señaló Norio Omagari en una reunión del panel celebrada el jueves con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. “Es imposible controlar la situación”.

Sus comentarios se produjeron en un momento en que los Gobiernos municipal y nacional evalúan si extender el estado de emergencia en Tokio, que está experimentando la peor ola de casos que se haya registrado, uniéndose a la lista de países que luchan contra los repuntes atribuidos a la variante delta. Según lo programado, el estado de emergencia debería levantarse a fines de agosto.

La imposición de sucesivos estados de emergencia ha ido perdiendo eficacia, y muchos bares y restaurantes ignoran las instrucciones de cerrar temprano y dejar de servir alcohol. Varios expertos han culpado al Gobierno de emitir mensajes contradictorios sobre la gravedad de la situación, incluso con la celebración de los Juegos Olímpicos, diciendo que esto puede haber incitado a la gente a bajar la guardia.

Koike pidió medidas que reduzcan en un 50% la frecuencia de las salidas de las personas, en comparación con el período inmediatamente anterior a la emergencia actual, haciéndose eco del consejo de un panel gubernamental del que informó la emisora pública NHK a primera hora del día. Instó a las personas a evitar salir de vacaciones y mantenerse alejadas de sus ciudades de origen.

El primer ministro, Yoshihide Suga, cuyo apoyo público ha alcanzado nuevos mínimos esta semana en medio de las críticas por su gestión de la pandemia, ha rechazado la idea de implementar confinamientos al estilo europeo para contener el virus, antes de las elecciones generales que deben celebrarse en los próximos tres meses. Ha dicho a los periodistas que confía en el despliegue de vacunas, y también ha establecido límites a los pacientes que pueden ser hospitalizados, en un intento por conservar los recursos.

Japón ha vacunado completamente a alrededor del 36% de su población, en comparación con el 60% en el Reino Unido y el 51% en Estados Unidos, según Vaccine Tracker del Bloomberg.

Tokio registró 4.989 casos nuevos de covid-19 el jueves, cerca del récord de 5.042 alcanzado hace una semana. El número de pacientes hospitalizados y en estado grave sigue batiendo récords, lo que pone a prueba el sistema de salud de la capital. En Tokio se registraron 218 personas con síntomas graves, el mayor número hasta el momento, mientras que se dispone de 392 camas para pacientes en estado grave.

El Gobierno central de Japón está considerando extender el estado de emergencia hasta septiembre y ampliarlo a más regiones, informó el periódico Sankei el jueves temprano.

