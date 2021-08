Cómo desechar correctamente pilas y baterías usadas

ARCHIVO - Baterías y pilas en desuso, en el depósito de reciclado de Sankt Pauli, en Hamburgo, Alemania. Foto: Christian Charisius/dpa

El reciclaje es algo más que la recogida de papel usado y la eliminación correcta del plástico. Además, no todo reciclaje es tan fácil como el del plástico, por ejemplo, que simplemente tiene que ser arrojado al contenedor correspondiente. Las pilas y las baterías que ya no pueden recargarse deben eliminarse por separado. Esta precaución redunda a favor del medio ambiente, ya que de estas se pueden recuperar metales que luego se utilizan para la producción de nuevas pilas. Una asociación alemana de entidades públicas municipales, que también representa los intereses de empresas de gestión de residuos, informa que, en la Unión Europea, la mayor parte de la producción de plomo procede del reciclaje de baterías. Además, en el caso de una eliminación incorrecta de las pilas y baterías se liberarían al medio ambiente sustancias contaminantes, entre otros, metales pesados tóxicos como el mercurio, el cadmio o el plomo. Las baterías de iones de litio, de altas prestaciones, también pueden provocar incendios. Por este motivo, los grupos ecológicos y las empresas de eliminación de residuos aconsejan no tirar las pilas y las baterías a la basura doméstica. En su lugar, estas deben llevarse a un centro municipal de reciclaje o a los vehículos de recogida de residuos peligrosos que acuden regularmente a los barrios. Otras opciones son los supermercados y las tiendas de artículos eléctricos, las farmacias y las tiendas de bricolaje. Estos tienen la obligación de aceptar las pilas y baterías usadas que incluyen o han incluido en su surtido. Los espacios para depositar las pilas usadas suelen encontrarse en la zona de entrada y cerca de las cajas. Algunas tiendas ofrecen estaciones de eliminación de residuos en las que se puede separar directamente el papel o el plástico de los productos que se compran; a menudo allí también hay cajas para pilas. En cuanto a las pilas y baterías de iones de litio, un centro alemán de asesoramiento al consumidor aconseja sellar los polos con cinta adhesiva antes de eliminarlas, también en aquellas que se guardan en la casa durante un tiempo hasta su eliminación. Este procedimiento evita que se produzcan cortocircuitos y protege las pilas de exposiciones peligrosas al calor y al agua. dpa