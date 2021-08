Bisbal vuelve a conquistar al público de Cap Roig con temas de ayer y de hoy

El cantante David Bisbal durante el concierto que ofrece en el Festival de Cap Roig, este jueves en Calella de Palafrugell, en Girona, donde presenta su último disco "En tus planes". EFE/David Borrat

Calella de Palafrugell (Girona), 12 ago (EFE).- El festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell ha recibido este jueves a uno de los artistas que más ha visitado este escenario, David Bisbal, que ha vuelto a conquistar al público con un recital en que ha mezclado temas nuevos como “La necesidad” o “Si tú la quieres” con las canciones que le dieron popularidad como “Bulería” o “Ave maría”.

El público del festival estaba impaciente: nada más apagarse las luces y anunciarse el inicio del concierto organizado por Clipper's Live e impulsado por CaixaBank, ha irrumpido en vítores y aplausos para recibir al cantante, que ha saludado en catalán con un efusivo “Bona nit!” después de los dos primeros temas de la noche, “Silencio” y “Antes que no”.

“Pese a las mascarillas puestas, os escucho cantar, os noto sonreír, siento como bailáis. Y de eso se trata: de que lo pasemos espectacular. Lo único que quiero es cantar y disfrutar con vosotros”, ha dicho el cantante de Almería a los centenares de personas que llenaban las gradas del Cap Roig.

En medio de la actuación, una de las asistentes que estaba en primera fila ha sorprendido a Bisbal regalándole un ramo de flores, que él ha recogido muy emocionado.

Este jueves por la noche la gran mayoría del público eran mujeres de todas las edades y muchas habían venido con su grupo de amigas para disfrutar del concierto.

“Vaya energía que tiene la gente aquí! Y claro, a mí no me gusta nada!”, ha dicho irónicamente antes de agradecer que, a lo largo de su carrera, el público le haya permitido cantar “canciones rápidas y enérgicas, pero también baladas”.

Bisbal suma cuarenta y ocho discos de platino y unos ochenta premios internacionales como tres Grammy Latinos, tres World Music Awards y, más recintemente, un Golden Music Award por su carrera.

Y es que desde que en 2002 publicó su primer álbum, el de Almería no ha parado de cosechar éxitos, como la canción que canta con Sebastián Yatra, “A partir de hoy”, que ya ha superado los 190 millones de reproducciones en Vevo/Youtube y 95 millones de streamings en Spotify.

Asimismo, también ha tenido una gran acogida “Perdón”, que canta con Greelcy y que un mes después de publicarla se había reproducido casi 70 millones de veces en YouTube. “Hoy vosotros podéis cantar la parte de Greelcy”, ha animado al público cuando la ha interpretado.

Alguno de los temas más coreados y que el público ha acompañado levantando los brazos y moviéndolos de lado a lado han sido “Sabrás”, “Esclavo de sus besos”, “2 veces”, o “En tus planes”, que da nombre a su último trabajo, que publicó en enero de 2020.

El cantante luce en su palmarés siete discos de estudio y más de 700 actuaciones por todo el mundo en 17 años de carrera.

“Qué bien que me lo estoy pasando”, no ha parado de repetir durante el concierto, que se ha alargado durante dos horas.

David Bisbal ha elegido los temas más animados para despedirse: “Bésame” y “Bulería”. Pero los asistentes no tenían suficiente y han reclamado sonoramente que volviera al escenario.

Bisbal no se ha hecho rogar y ha vuelto para cantar los dos últimos temas que han puesto la guinda a una noche muy especial: “Si tú la quieres” -que la canta con Aitana Ocaña- y “Ave María”; uno de las canciones más conocidas y celebradas del cantante.

El festival de Cap Roig encara su recta final: Morat, Hombres G o Sara Baras son algunos de los artistas que actuarán antes de que baje el telón el próximo 21 de agosto.

María García