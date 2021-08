Argentino Larcamón dice que Puebla no juega mal, pero le falta contundencia

Nicolás Larcamon entrenador de Puebla reacciona durante el partido de ida de los cuartos de final del torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Jalisco en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Puebla (México), 11 ago (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla del fútbol mexicano, negó este miércoles que el mal arranque de su equipo en el torneo Apertura sea por jugar mal, pero reconoció la falta de contundencia en el ataque.

"Hemos trabajado para mejorar la eficacia; la producción del equipo es buena, es suficiente en cuanto a generación, aunque nos falta tomar decisiones en el desenlace de la jugada", dijo el estratega en una rueda de prensa.

Puebla suma un empate, dos derrotas y un punto en el inicio del campeonato, consecuencia de lo cual aparece en el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones.

Larcamón indicó que deben ratificar las cosas que se hacen bien y capitalizar cuando se imponen en los partidos porque, según su criterio, en varios momentos del campeonato dominaron al rival y no fueron capaces de reflejarlo en el marcador.

"Lo importante es retomar el viernes la senda del triunfo, hemos hecho méritos para tener más puntos, pero esto no es de méritos sino de resultados. Es importante el triunfo para encaminar las cosas", indicó.

En la cuarta jornada del campeonato, el Puebla recibirá a los Tigres UANL, que con el entrenador Miguel Herrera han tenido altibajos y se ubican en el décimo lugar con una victoria, un empate y una derrota.

Este martes los 'felinos' de Herrera fueron goleados 3-0 por el Seattle Sounders de la MLS en los cuartos de final de la Leagues Cup, sin embargo, Larcamón consideró que ese resultado no indica nada y el viernes enfrentarán la mejor versión de Tigres.

"Poco tiene que ver lo que pasó ayer, Tigres presentó un partido con suplentes. Vamos a enfrentar a un rival con jerarquía que tiene valía en lo individual y viene mostrando buenas cosas en lo colectivo. tenemos que imponer nuestro juego y ganar el partido con la autoridad", observó.

El estratega insistió en la necesidad de generar jugadas en el área rival porque con eso, aumentarán las posibilidades de ganar los partidos.

"Transmitimos que sigamos enfocados en generar volumen de juego; cuando generas situaciones, el gol llega y estamos generando situaciones. Debemos asumir mas responsabilidad a la hora de finalizar las jugadas, es lo que estamos trabajando", concluyó.