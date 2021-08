Argentina.- Roemmers, presunto estafado por José Luis Moreno, confió en él por su "entusiasmo, entrega y conocimientos técnicos"

26-10-2011 El Empresario Y Poeta Roemmers Presenta 'El Regreso Del Joven Príncipe' POLITICA GALICIA CULTURA ESPAÑA EUROPA



Quiere conocer en qué punto está la serie que producía el ventrílocuo y en la que asegura que invirtió 35 millones



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Alejandro Roemmers, el productor de nacionalidad argentina que habría sido estafado presuntamente por José Luis Moreno después de que invirtiera más de 30 millones de euros para la producción de una serie que no se realizó, ha señalado este jueves que confió en él "por sus conocimientos técnicos, entusiasmo y entrega".



Una vez personado como perjudicado en la causa que se sigue contra Moreno en la Audiencia Nacional por delitos que van desde la estafa a la organización criminal, Roemmers quiere conocer ahora cuál es la realidad de esa serie, 'Glow & Darkness', "su calidad, su coste, y qué falta" por realizar.



Dado que había realizado con éxito el musical 'Franciscus' en 2016, y tras llevarlo a España de la mano de Moreno en 2018, Roemmers explica en un comunicado que decidió constituir junto al famoso ventrílocuo en 2018 una empresa conjunta --Dreamlight International Productions-- "financiada íntegramente" por Roemmers a través de su sociedad Franciscus Productions.



El objetivo era realizar "una gran serie internacional" sobre la figura de Francisco de Asís y su época histórica. Tal y como explica Roemmers, la producción de la serie fue avanzando siempre "aunque con importantes demoras y sobrecostes" que él fue financiando porque quería llevar a buen término la serie y proceder a su comercialización y difusión.



En este sentido, en el comunicado que sus abogados han remitido a la prensa --se personó el 2 de julio-- matiza que las cantidades prestadas por Franciscus Productions a Dreamlight International Productions ascienden a 35.264.686,00 euros.



Asimismo, explica que a raíz de la investigación policial en el caso 'Titella' y de las conversaciones intervenidas en el curso de las pesquisas por presunta defraudación a entidades bancarias, el productor argentino supo que "podría estar siendo estafado mediante la emisión de facturas ficticias que no respondían a gasto alguno o eran infladas arbitrariamente para desviar los fondos entregados (...) para la realización de la serie".



La representación legal de Roemmers indica que hasta ahora no había denunciado los hechos porque "no era conocedor del presunto engaño", pero ahora, cuando hay una instrucción judicial en curso ha optado por que la sociedad inversora perjudicada, Franciscus Productions se persone en la causa.



En el comunicado se explica además que en estos momentos están a la espera de conocer tanto el contenido de las actuaciones como el devenir del proceso, y que Roemmers tiene especial interés en conocer cuál es la realidad de la serie 'Glow & Darkness', "su calidad, su coste, qué falta, etc.".



ACCIONES SI ATENTAN CONTRA SU HONOR



"El deliberado silencio del Sr. Roemmers responde únicamente a la prudencia de esperar a conocer la realidad, procesal y extraprocesalmente, con la lógica intención de minimizar los perjuicios causados. Así lo ha puesto también de manifiesto ante el Juzgado cuando recientemente se le ha hecho el ofrecimiento de las acciones que, como víctima, le asisten, confirmando que reclama lo que corresponda, que todavía no puede precisarse", añade.



Y recuerda que su "silencio" no debe dar lugar a que se viertan "insinuaciones o comentarios injuriosos y abiertamente falsos sobre su extensa trayectoria como empresario o escritor".



Su conducta, añade, es "absolutamente intachable tanto en su vida personal como en la profesional", y advierte de que cualquier comentario que atente contra su honor dará lugar al ejercicio de las acciones que en derecho correspondan".