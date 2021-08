Antonio Canales se pronuncia sobre el nuevo episodio en la guerra judicial entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores

10-07-2021 ANTONIO CANALES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



Demostrando que su buena relación con Tom Brusse continúa tras el final de 'Supervivientes', Antonio Canales no se ha querido perder el debut del francés como disc jockey en una conocida sala madrileña. En un gran momento personal tras la notable pérdida de peso que sufrió en el reality - y que le ha servido para recuperar el autoestima y las ganas de bailar - el artista tiene un verano repleto de planes entre los que no faltan un compromiso profesional en Tarragona y una semana de vacaciones con su familia en Asturias para cargar pilas de cara a la nueva temporada, que se presenta ilusionante.



A pesar de que su amistad con Olga Moreno continúa tras 'Supervivientes' el bailaor no ha dudado en pronunciarse sobre la noticia que ha salido publicada recientemente acerca de que el abogado de Rocío Carrasco habría recabado nuevas pruebas para reabrir el caso contra Antonio David Flores. "Te prometo que no estoy al tanto, pero todo lo que sea bien para que la resolución quede justa creo que es necesario, para esto está la justicia", asegura, sin querer posicionarse entre la hija de Rocío Jurado - a la que conoce desde que nació - y el marido de su gran amiga.



