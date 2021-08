AMP2.Marruecos/Israel.-Marruecos defiende la solución de dos Estados en el conflicto árabe-israelí en la visita de Lapid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, ha trasladado este miércoles a su homólogo de Israel, Yair Lapid, en la visita oficial de éste a Rabat, la necesidad de continuar con las negociaciones para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos sobre la base de la solución de dos Estados.



"Las negociaciones entre palestinos e israelíes son la única forma de llegar a una solución final, sostenible y global sobre la base de la solución de dos Estados, que viven el uno al lado del otro en paz y seguridad", ha señalado Bourita, según informa la agencia estatal marroquí MAP.



Marruecos sostiene que es necesario que tanto israelíes como palestinos recuperen la confianza en la otra parte y mantengan la calma con el fin de que no se repita la escalada de violencia del pasado mes de mayo.



"Es imperativo preservar el carácter único de la Ciudad Santa (Jerusalén) como patrimonio universal de la humanidad, dotado de un profundo simbolismo y un espíritu para los discípulos de las tres religiones monoteístas", dice Bourita.



En su turno de palabra, Lapid ha dicho que "las únicas guerras que tienen algún significado son aquellas contra la pobreza, la ignorancia, las pandemias y la enfermedad", para luego citar al Corán, "si se inclinan hacia la paz, tú también debes inclinarte hacia ella", informa el diario 'Times of Israel'.



Con motivo de la visita de Lapid, la primera que realiza un alto cargo israelí a Marruecos desde que acordaran en 2020 reiniciar sus relaciones diplomáticas, se han firmado tres acuerdos, uno "para establecer mecanismos de consultas políticas" en cooperación y desarrollo regional e internacional, así como otros convenios en materia de cultura, deporte, juventud y transporte, fortaleciendo la seguridad aérea en los recién estrenados vuelos entre ambos territorios.



"Los acuerdos que suscribamos traerán a nuestros países innovación y oportunidades que nuestros hijos y sus hijos, después de ellos, disfrutarán muchos años después de que nosotros no estemos aquí", ha dicho Lapid, quien ha querido agradecer al rey marroquí, Mohamed VI, por ser partícipe de la "restauración" de "esta antigua paz y amistad" entre Israel y Marruecos.



Por su parte, Bourita ha explicado que la relación de Marruecos con Israel "se caracteriza por un contexto particular", relacionado con "la consagración" en la Constitución "del componente hebreo como uno de los afluentes que enriquecen la identidad plural marroquí".



La agenda oficial de la visita de dos días de Lapid incluye la apertura de una oficina de enlace israelí en la capital de Marruecos, Rabat, y un encuentro con su homólogo marroquí, Naser Burita, así como una reunión el jueves en Casablanca con miembros de la comunidad judía y un rezo en la sinagoga Bez-El.



El acuerdo entre Marruecos e Israel para normalizar las relaciones llegó después de que el Gobierno israelí firmara pactos similares con Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Sudán. El propio Lapid viajó recientemente a EAU para abrir la Embajada y el consulado israelí en este país.



Tras este encuentro, Estados Unidos ha manifestado su "satisfacción" con la visita de Israel a Marruecos. "El viaje de Lapid, el primero a Marruecos por parte de un jefe diplomático israelí desde que se anunció el acuerdo para establecer relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, son importantes para Israel, Marruecos y la región en general", ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.



"Estados Unidos continuará trabajando con Israel y Marruecos para fortalecer todos los aspectos de nuestras asociaciones y crear un futuro más pacífico, seguro y próspero para todas las personas de la región", ha zanjado.