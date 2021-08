AIE reduce proyección de demanda de petróleo por coronavirus

(Bloomberg) -- La Agencia Internacional de Energía recortó las proyecciones de demanda mundial de petróleo para el resto de este año a medida que el resurgimiento de la pandemia golpea a los principales consumidores y predijo un nuevo superávit en 2022.

Es un marcado cambio en los pronósticos de la agencia con sede en París, que hace solo un mes instó a la alianza OPEP+ a aumentar su producción para evitar el riesgo a un repunte perjudicial de los precios. La asociación escuchó los llamados para aumentar el suministro, el que está llegando justo cuando el consumo disminuye.

El análisis también desentona con el llamado realizado el miércoles por Estados Unidos, el miembro más influyente de la IEA, para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados aumenten la producción más rápidamente.

“El impulso inmediato de la OPEP+ se está contraponiendo a un crecimiento más lento de la demanda y a una mayor producción desde fuera de la alianza, eliminando las persistentes sugerencias de una escasez de oferta a corto plazo o un superciclo”, dijo la AIE en su informe mensual.

Los precios del petróleo han retrocedido un 6% este mes, a medida que la variante delta desencadena nuevos confinamientos en China y otros consumidores asiáticos clave donde las tasas de vacunación están rezagadas. Los futuros de Brent se cotizan en cerca de US$71 el barril, habiendo alcanzado un máximo de dos años cerca de US$78 a principios de julio.

El “reciente repunte ha perdido fuerza debido a las preocupaciones de que un aumento en los casos de covid-19 de la variante delta podría descarrilar la recuperación justo cuando lleguen más barriles al mercado”, dijo la AIE.

La coalición OPEP+, de 23 naciones liderada por Arabia Saudita y Rusia, acordó el mes pasado un mapa de ruta para restaurar el resto del suministro de petróleo que sacó del mercado cuando surgió la pandemia. Sin embargo, los barriles adicionales están comenzando a fluir en un momento desfavorable.

La demanda mundial de petróleo “revirtió abruptamente su curso” el mes pasado, cayendo levemente después de aumentar a 3,8 millones de barriles por día en junio, dijo la AIE. La agencia redujo las estimaciones de consumo en la segunda mitad del año en 550.000 barriles diarios.

No obstante, la AIE proyecta que el uso mundial de combustible seguirá aumentando a medida que la recuperación económica mundial se acelere, alcanzando un promedio de 98,9 millones de barriles por día en los últimos tres meses de este año.

La recuperación lograda hasta ahora ya está teniendo efectos secundarios no deseados.

Mientras los automovilistas estadounidenses se enfrentan a un precio de la gasolina de US$3 por galón y le temen la inflación, la Administración Biden insiste en que la OPEP+ acelere sus aumentos de oferta. “En un momento crítico de la recuperación global”, los planes de la OPEP “simplemente no son suficientes”, dijo el miércoles el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en un comunicado.

La OPEP pareció oponerse un poco a la solicitud de EE.UU. en su propio informe mensual, también publicado el jueves, que decía que el “panorama precario” todavía requiere “esfuerzos decididos” de sus miembros y productores aliados.

Tanto la AIE como la OPEP elevaron significativamente los pronósticos de suministros fuera de la organización en 2022 a medida que EE.UU. y otros productores se recuperan de la caída pandémica de la inversión. Ambas instituciones aumentaron las proyecciones para la producción fuera de la OPEP en 1,1 millones de barriles por día para el próximo año.

Como resultado, la OPEP ya está produciendo el volumen de crudo necesario en 2022, mostró el informe de la AIE. Con una producción de 26,7 millones de barriles por día en julio, continuar con los planes para restaurar más producción probablemente hará que el mercado vuelva a producir un exceso de oferta.

“Un incremento podría volver a conducir a un superávit en 2022 si la OPEP+ continúa reactivando sus recortes y los productores que no participan en el acuerdo aumentan en respuesta a los precios más altos”, dijo la AIE.

