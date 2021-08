Agenda económica de Biden enfrenta obstáculos en el Congreso

(Bloomberg) -- Las piezas centrales de la agenda económica de US$4,1 billones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasan por el Congreso en un camino precario de dos vías que se complica aún más por un enfrentamiento en septiembre sobre el techo de la deuda.

La financiación para el Gobierno va a expirar y el Tesoro se acercará al límite de su autoridad de endeudamiento justo cuando los demócratas del Congreso buscan concretar los enormes planes de infraestructura y de gasto social de la Administración.

La convergencia probará los límites de la capacidad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senador, Chuck Schumer, para manejar sus estrechas (y a menudo conflictivas) mayorías, y la de Biden para negociar con disidentes.

La primera parte del plan de Biden, el proyecto de ley de infraestructura con US$550.000 millones en nuevos gastos, fue aprobada por el Senado de manera bipartidista. Pero el marco para un plan mucho más amplio, una resolución presupuestaria de US$3,5 billones que abre el camino a gastos expansivos en programas sociales pagados en parte por los impuestos a los ricos y las corporaciones, fue aprobado en una votación directa de las propuestas del Partido Demócrata.

Votación de la Cámara

Pelosi decidió interrumpir brevemente el receso de verano de la Cámara y convocó a los legisladores de regreso a Washington el 23 de agosto para votar sobre la resolución presupuestaria del Senado.

Pelosi necesita un apoyo demócrata casi unánime para adoptarla contra la oposición unificada del Partido Republicano. La resolución es apenas un esbozo que establece los parámetros para un eventual proyecto de ley presupuestario e instrucciones para que las comisiones elaboren el texto legislativo. No requiere la firma del presidente.

Por ahora, el proyecto de ley de infraestructura está en espera. En concesión a las demandas de los progresistas de la Cámara, Pelosi se comprometió a esperar hasta que el Senado termine el paquete presupuestario para garantizar que aborde las prioridades de programas sociales y cambio climático. Los demócratas de la Cámara también pueden querer cambios en la legislación de infraestructura cuidadosamente negociada.

Financiamiento

Para el 30 de septiembre, los legisladores deben llegar a acuerdos bipartidistas sobre proyectos de ley inconclusos de gastos gubernamentales regulares o un proyecto de ley provisional para mantener en funcionamiento las agencias y que dejaría el gasto en los niveles actuales por lo menos hasta octubre o principios de noviembre.

Tal medida podría incluir la suspensión temporal del techo de la deuda. Pero hacerlo podría desencadenar un cierre del Gobierno. Los republicanos dicen que los demócratas deben resolver el tema del techo de la deuda y quieren que revisen la resolución presupuestaria para permitir la aprobación de un aumento por mayoría simple.

Los demócratas del Senado, sin embargo, insisten por ahora en utilizar el proceso legislativo regular, que requeriría que al menos 10 republicanos se unan a ellos. Las perspectivas de una amarga batalla en el cuarto trimestre ya comenzaron a impactar los mercados de deuda a corto plazo.

Futuros riesgos

Los obstáculos abundarán en los próximos meses. Por un lado, los demócratas de la Cámara de Representantes pueden permitirse solo tres desertores en una votación de línea partidaria. En el Senado dividido, la unidad es la única opción.

Incluso la votación de la Cámara de este mes sobre el marco presupuestario no es nada fácil. Los moderados del partido, que quieren una votación inmediata sobre el paquete de infraestructura, podrían negar su respaldo, paralizando la medida.

En el Senado, no todos los demócratas están de acuerdo con el paquete de US$3,5 billones, a pesar de que todos votaron a favor del marco. Algunos, como Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de West Virginia, dicen que se sienten incómodos con el costo o el tamaño de los aumentos de impuestos que Biden propone para ayudar a pagar el paquete.

Manchin también dijo que no está de acuerdo con los demócratas que quieren enfocarse en los combustibles fósiles, lo que crea tensión sobre una pieza clave de la legislación.

Schumer afirmó el miércoles que los demócratas finalmente se unirían, pero reconoció que no sería fácil.

Los republicanos tendrán una amplia oportunidad para dividir a los demócratas y argumentar que más impuestos y gastos aumentarán la inflación y perjudicarán la economía. Según las reglas especiales del Senado, pueden forzar enmiendas casi ilimitadas intentando eliminar disposiciones individuales, lo que podría eliminar a algunos demócratas en votaciones políticamente tensas.

