2-1. Los Filis, con Harper de protagonista, evitan barrida ante los Dodgers

Filadelfia (EEUU), 12 ago (EFE).- El jardinero derecho Bryce Harper conectó un jonrón, el cerrador Ian Kennedy escapó de un atasco con las bases llenas en la novena entrada y los Filis de Filadelfia mantuvieron este jueves a raya a los Dodgers 2-1, que rompieron racha de cuatro triunfos consecutivos.

Además, a los Dodgers se les negó su primera barrida en Filadelfia desde 2012. Los Filis (60-55) salvaron la final de la serie de tres juegos y mantuvieron el liderato dentro de la División Este de la Liga Nacional.

Harper conectó su cuadrangular número 21 y anotó dos veces con los Filis que al final ganaron con apenas solo cuatro imparables generados.

El bullpen de Filadelfia no permitió un hit en las últimas 4 2/3 entradas y los Dodgers terminaron con solo tres indiscutibles en otro partido de gran experiencia defensiva por parte de ambos equipos.

Kennedy dio una base por bolas al campocorto Corey Seager con un out en la novena entrada, dio una base por bolas al jardinero Cody Bellinger con dos outs, y luego lanzó al emergente Will Smith en el brazo para llenar las bases.

El emergente Billy McKinney lanzó un elevado para finalizar el partido.

Es el tercer salvamento de Kennedy en seis apariciones con los Filis desde que llegó en un canje del 30 de julio con Vigilantes de Texas.

Ambos equipos utilizaron cinco lanzadores en una muestra más del trabajo defensivo sus respectivas novenas.

Harper conectó a los lanzamientos del abridor Mitch White para una serie en solitario en la primera entrada que aterrizó cuatro filas por encima de los macizos de flores en el jardín central izquierdo profundo para la primera ventaja de Filadelfia en la serie.

En el cuarto episodio, Harper caminó y finalmente anotó un sencillo con dos outs que pegó el tercera base venezolano Ronald Torreyes.

En los 36 partidos que ha jugado desde el 2 de julio, Harper está bateando .328 con ocho cuadrangulares, 23 carreras impulsadas y 28 carreras anotadas con un porcentaje de embase de .444.

Los Filis tienen marca de 23-13 en ese lapso, una gran razón por la que el nombre de Harper ha surgido en un campo abierto para el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional.

El relevista venezolano Ranger Suárez, quien está siendo extendido a un papel titular después de servir como cerrador de Filadelfia durante un mes, permitió tres imparables y una carrera en 4 1/3 entradas antes de meterse en problemas en la quinta, lo que resultó en que los Dodgers solo corrieran con Trea Turner que pegó una rola por tierra que produjo carrera.

Después de la partida de Suárez, los Filis utilizaron cuatro relevistas diferentes, encabezados por los dominicanos Enyel De Los Santos y Héctor Neris junto a Archie Bradley (7-1) y Kennedy.

White, quien fue llamado para llenar uno de los huecos en la rotación de Los Ángeles, permitió tres imparables en cuatro entradas, ponchando a cuatro.

Los Dodgers (69-46), que siguen segundos en la División Oeste de la Liga Nacional, permitieron solo un imparable y poncharon a cinco en las últimas cuatro entradas.