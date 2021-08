0-1. Con gol de Nacho Fernández, Atlético Mineiro da golpe de mesa ante River

Paulo Díaz (i) de River disputa un balón con Eduardo Vargas de Mineiro hoy, en un partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores ente River Plate y Atlético Mineiro en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Mabromata POOL

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- Con un gol de Nacho Fernández que cumplió la 'ley del ex', Atlético Mineiro se impuso a domicilio por 0-1 ante River Plate en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, y dio un gran paso hacia las semifinales del torneo.

Atlético Mineiro, que llegó a este compromiso tras ratificar su lugar como líder del Brasileirao se impuso con autoridad en Buenos Aires y deberá ratificar este resultado la semana próxima como local para lograr quedar entre los mejores cuatro del continente.

River Plate, en tanto, que atraviesa una minicrisis tras quedar eliminado con Boca Juniors de la Copa Argentina y perder la última jornada ante Godoy Cruz por el certamen doméstico, deberá buscar revertir este traspié en Belo Horizonte para seguir con ilusiones de lograr su quinta Libertadores.

River Plate sufrió las ausencias de Matías Suárez -ingresó en la segunda etapa- por lesión y Gonzalo Montiel, desgarrado pero vendido este mismo miércoles al Sevilla español.

Sin embargo, en el minuto 23 la primera acción clara para abrir el marcador fue para el local con un remate furibundo de Fabrizio Angileri que dio en el travesaño.

Siete minutos después David Martínez conectó un envío de pelota parada y un roce evitó la caída de la valla defendida por Éverson.

Atlético Mineiro tenía la posesión del balón pero no lograba profundidad para llevar peligro a la portería local, hasta que en el minuto 36 Vargas conectó con Matías Zaracho que no estuvo preciso en su disparo.

En el minuto 43, River dispuso de otra posibilidad para irse en ventaja al descanso con una llegada de Julián Álvarez que sacó un remate cruzado que exigió la intervención oportuna de Éverson.

Tras el descanso, Atlético Mineiro salió con otra actitud y en apenas 15 minutos logró hilvanar cuatro oportunidades para abrir el tanteador y, en dos de ellas Armani tuvo que intervenir ante sendas opciones de Eduardo Vargas.

En el minuto 58 llegó el único tanto del encuentro con un pase de Nacho Fernández para Zaracho que mandó un centro que Hulk conectó de cabeza para que el propio Fernández cumpliera con la 'ley del ex' e inflara la red.

Gallardo inmediatamente reaccionó y mandó al campo de juego a Matías Suárez, pero no logró torcer la historia.

Incluso Allan tuvo una oportunidad para aumentar con un remate lejano que movió las estanterías de la portería de Armani.

En el minuto 84, y a instancias del VAR en un chequeo que demoró seis minutos, Nacho Fernández vio la tarjeta roja por una dura entrada ante Fabrizio Angileri.

River tuvo dos embates más en busca del empate pero Éverson se mostró seguro y Atlético Mineiro se regresa a Belo Horizonte con un triunfo clave de cara al encuentro de vuelta que se disputará el próximo 18 de agosto en el Mineirao.

- Ficha técnica:

0. River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini (m.88, Federico Girotti), Nicolás de la Cruz (m.69, José Paradela) y Jorge Carrascal (m.58, Matías Suárez); Julián Álvarez y Braian Romero.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

1. Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan, Junior Alonso (m.94, Igor Rabello) y Guilherme Arana; Jair y Allan (m.89, Réver); Matías Zaracho (m.97, Alan Steven Franco), Ignacio Fernández y Eduardo Vargas (m.88, Dylan Borrero); Hulk.

Entrenador: Alexi 'Cuca' Stival.

Gol: 0-1, m.58: Ignacio 'Nacho' Fernández.

Árbitro: el colombiano Jhon Ospina expulsó a Nacho Fernández (m.84) y amonestó a Díaz y Pérez.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Antonio Vespucio Liberti 'Monumental', en Buenos Aires.