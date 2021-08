Tom Brusse desvela su futuro con Sandra Pica tras haber sido pillados juntos

01-01-1970 Tom Brusse desvela su futuro con Sandra Pica. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



La sombra del montaje siempre colea alrededor de Sandra Pica y Tom Brusse. Tras haber sido pillados juntos después de haber roto en riguroso directo durante la emisión de 'Supervivientes 2021' -en la que el francés concursaba-, esta sombra se ha acentuado más aún si cabe.



Pero ha sido el propio Tom el encargado de desvelar cuál es su futuro con la catalana. "Yo estoy bien, ya lo hemos hablado, no vamos a volver juntos" ha asegurado el ex de Melyssa Pinto, suscribiendo de esta manera las palabras de Sandra.



El ex superviviente también ha querido hacer una llamada de atención para aquellas personas que se atreven a hablar de los motivos por los que su noviazgo se ha ido al traste: "Se ha hablado mucho detrás de esa infidelidad y los valientes que hablan detrás, que hablen a la cámara y mis abogados tomaron las medidas".



Quitándole lo 'bailao', Tom asume con mucho sentido del humor la fama de conquistador que ha cosechado "sí, de flor en flor, somos jóvenes. Como digo siempre, hay que cambiar y espero que esté en el buen camino y ya no haré más daño". Una declaración de intenciones que culmina con la siguiente reflexión: "El amor es lo más bonito del mundo".