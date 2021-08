Repuntan casos covid en México a medida que comienza nueva ola

(Bloomberg) -- México registró un aumento récord de casos de covid-19 este miércoles, a medida que se acelera la propagación de la pandemia después de varios meses de alivio del virus.

Los casos aumentaron en 22.711 a 3.020.596, según datos de la Secretaría de Salud. Las muertes aumentaron en 727.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que si bien los casos están en aumento, la proporción de enfermedades graves que conducen a la muerte es menor que las registradas durante el pico invernal. En su conferencia de prensa matutina, el presidente promocionó la campaña de vacunación y alentó a la gente a inmunizarse.

”Hay contagios, pero hay menos hospitalizaciones y, lo más importante, menos fallecimientos, porque está ayudando mucho la vacuna”, dijo López Obrador.

Recientemente, la campaña de vacunación en México había cobrado impulso con el país administrando alrededor de 1,45 millones de dosis para el 27 de julio, la cantidad más alta hasta ahora, y más de un millón de vacunas al día durante los siguientes dos días. Aún así, hasta el 10 de agosto, México no había alcanzado un millón de dosis administradas en un día, y solo alrededor de 22% de las personas en el país están completamente vacunadas, según el Rastreador de vacunas de Bloomberg. El país administró un poco más de 781.000 dosis el martes, según la Secretaría de Salud.

La ocupación general de camas de hospitales en todo el país ha aumentado por encima de un 50% y la Secretaría de Salud informa aumentos diarios constantes. En Ciudad de México, la variante delta es ahora responsable de nueve de cada 10 casos, dijo el 6 de agosto la secretaria de Salud de la capital, Oliva López.

A pesar de la insistencia de López Obrador y su zar de Covid, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de que la pandemia no ha sido tan grave, México ha seguido registrando importantes aumentos diarios en el número de muertes. El martes, funcionarios de salud registraron 786 nuevas muertes, el aumento diario más alto desde principios de abril.

México tiene el cuarto número más alto de muertes debido a la pandemia en el mundo con 246.203, y las autoridades han reconocido que la verdadera cifra es en realidad mucho mayor.

