PSG-Messi, una alianza para conseguir la Liga de Campeones

Ganar la Liga de Campeones: Lionel Messi y el París Saint-Germain, representado por su presidente, Nasser Al Khelaifi, avisaron este miércoles de su objetivo común, en la presentación de la superestrella argentina como nuevo futbolista del equipo capitalino.

- Liga de Campeones -

Messi: "El PSG estuvo muy cerquita, teniendo un equipazo no lo pudo conseguir... Lo que hace falta (para ganarla) no lo sé. Hay que tener un grupo unido y fuerte. Sin conocerlo es lo que se ve de este vestuario, y luego tener un poquito de suerte. Puedes tener el mejor equipo y no ganarla. Sé hasta qué punto es difícil. Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, el PSG también sabe hasta qué punto es difícil. Mi sueño es levantarla una vez más y vamos a intentarlo".

Al Khelaifi: "Es nuestro objetivo, no lo escondemos. Hoy hay que concentrarse en la Ligue 1. El 15 de septiembre (en la primera jornada) será la Champions. No es fácil decir quién es favorito, pero seguimos tranquilos. Necesitamos trabajar".

- Su asociación con Neymar y Mbappé -

Messi: "Estoy contento, es una locura, hay grandes jugadores en todos los puestos, fichajes espectaculares. Estoy muy entusiasmado. Voy a jugar con los mejores, es agradable disfrutarlo día a día".

- Negociaciones rápidas -

Messi: "Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y al mismo tiempo emocionante. Sin dejar atrás lo que todo viví, pero ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir en lo deportivo y con mi familia. Me tocó pasar por todos estos sentimientos y me tocó asimilarlos poco a poco".

- ¿Cuándo debutará? -

Messi: "Vengo de más de un mes parado y no sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo y cuando esté preparado empezaré a jugar. Tengo muchas ganas pero no sé la fecha, dependerá de cómo vaya sintiéndome y lo que decida el cuerpo técnico".

- Día histórico para el PSG -

Al Khelaifi: "Estoy muy contento de tener a Messi aquí. Es un día histórico para el club y para el mundo del fútbol. Es un honor para el PSG tener un jugador como Messi, con seis Balones de Oro. Los fans están muy emocionados de ver a Messi. Es algo espectacular, no tengo palabras lo que representa para el club tener a Messi en la plantilla. Si hace 10 años nos hubieran dicho que estaría aquí, no lo hubiéramos creído. Tenemos al mejor jugador del mundo. Muchas gracias Leo".

- Sobre Pochettino -

Messi: "El vestuario y el cuerpo técnico influyeron mucho para que viniera. Cuando se iniciaron las conversaciones hablé con Pochettino, le conozco hace mucho tiempo, el hecho de que sea argentino, hay una cercanía...".

- Sobre el fútbol francés -

Messi: "Lo seguí porque tengo amigos en el PSG. La Liga francesa ha crecido mucho en los últimos años y eso lo hace más competitivo. Los otros equipos quieren ganar al París y tendré una experiencia nueva, en otro estadio".

- Adaptación -

Messi: "Cuando hablé con Leonardo lo único que le dije es que espero que mi familia se adapte bien. Yo estoy preparado, es una experiencia nueva, el fútbol es igual en todos lados. Tengo amigos dentro del vestuario que me ayudarán. Estoy muy feliz de empezar esta nueva aventura y conocer a mis compañeros. Es todo nuevo para nosotros, pero estoy preparado. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar. Estamos tranquilos y felices".

- ¿Enfrentarse al Barça? -

Messi: "Antes de irme sin saber dónde iba, yo ya dije que Barcelona es mi casa. Muchas cosas vividas. Ellos sabían que iba a un equipo competitivo, que iba a ganar la Champions. Quiero seguir ganando títulos y el París tiene los mismos objetivos que yo. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado será lindo, ojalá sea con gente, pero por otro lado será muy raro jugar en mi casa con otra camiseta. Es algo que puede pasar".

