Polonia.- Un socio del Gobierno polaco abandona la coalición tras el cese de su líder

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Una de las formaciones aliadas del Partido Ley y Justicia (PiS) en el Gobierno de Polonia, Acuerdo, ha anunciado este miércoles la salida de la coalición, un día después de que su líder, Jaroslaw Gowin, fuese cesado por supuestas discrepancias en torno a la ley de medios y a un incipiente plan de estímulo.



Uno de los portavoces de acuerdo, Jan Strzezek, ha anunciado este miércoles en Twitter la ruptura definitiva, que se traducirá también en una división de grupos en el Parlamento. Así lo ha decidido la junta de la formación, que ha venido a confirmar lo que ya era una ruptura 'de facto'.



Gowin ejercía hasta el martes como vice primer ministro y responsable de Desarrollo, pero el jefe de Gobierno, Mateusz Morawiecki, le recriminaba que no apoyase una reforma que restringe la actividad de medios de comunicación no europeos y la supuesta falta de avances en el plan de recuperación tras la pandemia.



Un portavoz del PiS, Radoslaw Fogiel, ha dado por sentado que la salida de Acuerdo "no es el fin de Derecha Unida", como se conoce a la actual coalición tripartita, y confía en que algunos miembros de la antigua formación aliada sigan apoyando la labor del partido mayoritario, informa la agencia de noticias PAP.



Fogiel, sin embargo, tampoco ha descartado un Gobierno en minoría --"esta situación no es imposible"--, sin que por ahora haya indicios claros de un adelanto electoral de los comicios legislativos, que en principio no deben celebrarse hasta 2023. Derecha Unida contaba hasta ahora con 232 diputados en una Cámara de 460 escaños, diez de ellos correspondientes a Acuerdo.