Pellistri: Hice fuerza para estar en el partido contra el Real Madrid

El delantero uruguayo Facundo Pellistri posa este miércoles durante su presentación como jugador del Deportivo Alavés en Vitoria. EFE/ Jon Rodríguez Bilbao

Vitoria (España), 11 ago (EFE).- El uruguayo Facundo Pellistri, que vivirá su segunda etapa en el Deportivo Alavés vitoriano, confesó este miércoles que hizo fuerza para llegar antes a la capital alavesa y estar así en el primer partido de la liga española contra el Real Madrid.

El uruguayo volverá a vestir la camiseta albiazul una temporada más tras el acuerdo de cesión alcanzado por el Glorioso y el Manchester United, después de que el extremo jugara la segunda parte de la pasada campaña en Vitoria.

“Si tenía la posibilidad de salir a préstamo quería estar en el Alavés porque me sentí muy cómodo la temporada pasada y por suerte me recibieron de la mejor manera”, agradeció el charrúa, que destacó el “grupo maravilloso” que forma la plantilla de Javi Calleja. “La mayoría siguen y es una liga muy linda con desafíos enormes”, añadió.

Lamentó que la lesión del curso pasado y el momento en el que llegó no le ayudaron, por eso en esta ocasión explicó que aspira a “poder demostrar mucho más”.

Facundo Pellistri llegó al club babazorro en plenas facultades tras entrenar con el Manchester United durante el último mes. “Estoy listo para jugar y dar el máximo”, destacó el centrocampista diestro, acostumbrado a cambiar de aires.

Respecto al duelo contra el Real Madrid de este sábado, el montevideano avisó de que están “con muchas ganas de empezar la liga de la mejor manera” y no descartó la victoria ante el equipo blanco porque “al principio de temporada puede haber distracciones”, aunque matizó que “en el fútbol nunca se sabe cuál puede ser el mejor momento para enfrentarse a un equipo”.

“Principalmente vengo a buscar la mayor cantidad de minutos posible y sentirme más cómodo para encarar dar asistencias y ayudar al equipo”, confesó el futbolista que se ha imaginado en varias ocasiones jugar ante la afición vasca. “Me gusta mucho que haya gente y ruido en la cancha y espero que Mendizorroza se llene poco a poco”, apuntó.