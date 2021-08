Olga Moreno, derrocha felicidad en su brindis más especial apoyado por Rocío y David Flores

11-08-2021 Olga Moreno realiza un brindis por el especial momento que está viviendo.. MADRID, 11 (CHANCE) Desde que Olga Moreno se convirtió en ganadora de 2021' las celebraciones en su familia son un non-stop. No es para menos teniendo en cuenta que la inesperada victoria les ha reportado el influjo económico del que se vieron privados con el fulminante despido de Antonio David Flores de su puesto de trabajo en el programa 'Sálvame'. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



La sevillana vive su mejor verano y exprime al máximo este que es 'su momento'. En una celebración familiar la hemos podido ver eufórica derrochando felicidad y alegría. Como protagonista de la reunión, Olga Moreno no dudó en realizar un especial brindis agradeciendo todo el cariño recibido, gesto que fue apoyado por sus hijastros, Rocío y David Flores.



La relación de la sevillana con los hijos de su marido y Rocío Carrasco sigue siendo envidiable y las muestras de afecto fueron una constante durante el tiempo que duró la celebración. Olga y David reprodujeron la emotiva escena que protagonizaron en plató fundiéndose en un sentido abrazo que no deja lugar dudas: la sintonía en la familia Flores Moreno no se ha visto perturbada ni mermada tras la emisión de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Desde Málaga cogen fuerzas y se preparan para recibir el otoño y la emisión de 'En el nombre de Rocío' como el frente común que son.