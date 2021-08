Ola de venta de deuda corporativa trae 48 acuerdos en 48 horas

(Bloomberg) -- Una vertiginosa ola de préstamos corporativos, nada menos que a mediados de agosto, sorprende a todos los involucrados.

Empresas de todo Estados Unidos están aprovechando una caída inesperada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia observada la semana pasada para acudir a los mercados de deuda para no perderse los costos de endeudamiento cerca de mínimos históricos.

Algunas simplemente están adelantando las ventas de bonos que estaban programadas para septiembre para financiar adquisiciones o gastos de capital. Otras buscan refinanciar deudas más caras e incrementar su efectivo disponible.

“Ha sido una semana loca hasta ahora para ser mediados de agosto”, dijo Rey Travis, director de deuda corporativa de grado de inversión en Voya Investment Management.

Treinta prestatarios con calificación de grado de inversión colocaron bonos el lunes y martes, la mayor cantidad para cualquier período de dos días desde septiembre pasado, según datos compilados por Bloomberg. En el frente de los bonos de grado especulativo, 11 emisores comercializaron bonos, mientras que al menos seis vendieron préstamos apalancados, según datos compilados por Bloomberg. En conjunto, el mercado absorbió casi 48 transacciones en los dos primeros días de la semana.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por debajo del 1,2% la semana pasada en medio de preocupaciones de que la recuperación económica pueda perder fuerza, aunque desde entonces ha subido. Los costos de endeudamiento de las empresas estadounidenses con calificación de grado especulativo han aumentado respecto de principios de julio, según datos del índice Bloomberg Barclays.

Para las empresas, es difícil no ver esto como una oportunidad, dados los riesgos que van desde el impacto económico de la rápida propagación de la variante delta hasta la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca su apoyo a los mercados financieros más rápidamente de lo previsto.

“El ligero aumento que hemos visto en las tasas a largo plazo sugiere a muchos participantes del mercado que se podría haber tocado fondo y que ahora es un buen momento para acudir a los mercados”, dijo Ivan Hrazdira, jefe de mercados de capital de deuda para América en Credit Agricole SA.

