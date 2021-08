Messi firma con el Paris Saint Germain

La superestrella de fútbol Lionel Messi oficialmente pertenece ya al equipo francés Paris Saint-Germain, luego de colapsar las negociaciones para un nuevo contrato con el FC Barcelona debido a las liitaciones financieras del equipo y a las restricciones de la liga española.

"El Paris Saint-Germain se complace en anunciar el fichaje de Lionel Messi por dos años con una opción a un año más", anunció el club parisino en redes sociales.

De esa forma concluye una era de 17 años en las que Messi llevó al Barcelona a la cima y se ubicó, según la opinión de muchos cronistas deportivos y fanáticos, como “el mejor jugador de todos los tiempos”.

“Estoy emocionado de comenzar una nueva etapa de mi carrera en el París Saint-Germain", declaró Messi tras estampar su firma. "El club y su visión están en perfecta armonía con mis ambiciones. Sé lo talentoso que es el equipo. Estoy decidido a construir junto a ellos algo grande para el club y la afición y estoy deseando salir al campo del Parque de los Príncipes”.

Antes de viajar a París para firmar con el Saint-Germain, Messi realizó una conferencia de prensa en la que el delantero argentino, que llegó al Barcelona con solo 13 años, derramó lágrimas y explicó que él no quería dejar al equipo con quien tantos triunfos obtuvo.

“No sé si podré hablar”, dijo mientras trataba de componerse durante su rueda de prensa de despedida en el Camp Nou el domingo. “Todavía no he comprendido que me voy de este club, que mi vida cambiará por completo. Será un cambio difícil para mí y especialmente para mi familia. Pero tenemos que aceptarlo y seguir adelante ".

Por ahora no se han anunciado oficialmente los detalles del contrato por dos años que Messi firmaría con el Saint-Germain, pero personas con conocimiento de la negociación afirman que el astro argentino ganará 41 millones de dólares al año, según informó la agencia The Associated Press.

Messi no usará su camiseta número 10 en el Saint Germain, ya que ese número le pertenece a Neymar en dicho equipo. En lugar, escogió usar el número 30, el primer número que usó tras su llegada al Barcelona.

