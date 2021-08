11-08-2021 María Teresa Campos aclara el motivo de la cita con Kiko Hernández que tanto ha molestado a su nieta Alejandra Rubio. MADRID, 11 (CHANCE) Nunca una cita para almorzar había levantado tantas ampollas. El pasado fin de semana se hacía publico que María Teresa Campos había compartido mesa y mantel con Belén Rodríguez y Kiko Hernández, el gran azote televisivo de las Campos. Una reunión que no ha gustado en su familia, especialmente al miembro más joven del clan, Alejandra Rubio, quien no ha dudado en hacer público su malestar en el programa en el que colabora, 'Viva la vida'. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



Nunca una cita para almorzar había levantado tantas ampollas. El pasado fin de semana se hacía publico que María Teresa Campos había compartido mesa y mantel con Belén Rodríguez y Kiko Hernández, el gran azote televisivo de las Campos. Una reunión que no ha gustado en su familia, especialmente al miembro más joven del clan, Alejandra Rubio, quien no ha dudado en hacer público su malestar en el programa en el que colabora, 'Viva la vida'.



La hija de Terelu manifestó que conocía a su abuela y que si ella supiera cómo había arremetido últimamente el colaborador de 'Sálvame' contra su madre no se hubiera producido esa reunión, que para más inri, Kiko Hernández inmortalizó en su Instagram.



Ha sido la propia María Teresa la que ha querido aclarar el motivo por el que quedó para comer con Kiko. "Aquí todos lo queremos mucho y él a nosotros más o igual" ha asegurado la matriarca de las Campos.



Sin más, María Teresa continúa con su vida alejada de los medios de comunicación y disfrutando de la compañía de sus hijas, Terelu y Carmen, en un verano en el que las vacaciones en su querida Málaga han quedado relegadas a un segundo plano.