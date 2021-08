Luis "Potro" Caballero arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Luis "Potro" Caballero (@luis_acashore) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 215.719 de interacciones entre sus followers.

Por los que están, por los que se acaban d ir y por los que acaban de llegar !!! En esta familia somos unos locos perreros y no hay nada como festejarlos en su día !!! Recuerda siempre entre mas conozcas a la gente mas querrás a tu perro ! #diainternacionaldelperro #dog #labrador #goldenretriever





Life is simple, just add water !!!





Mis mejores deseos son para ti en este día !!! Gracias por ser mi carnal y mi dúo Gotiiish !!! Feliz cumpleaños!!! Pronto regresaremos más fuertes q nunca jajajajajajajaj IM BACK !!!





Let the good times roll !!! @gualycardenas @diegodeericemx @humbertodlg





Una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. @paulettegallardo.mx y yo estuvimos mucho tiempo platicando con Doña Olga de 95 años originaria del Cuba 🇨🇺 no saben la satisfacción y las grandes historias qué hay en estas casas de abuelitos!!! Si ustedes tienen oportunidad de donar lo que sea ya sea comida, dinero o simplemente su presencia e irlos abrazar y a escucharlos no saben lo felices que los harán y lo nutrida que estará su alma !!! Una experiencia extraordinaria!!! Gracias @guerrerosofmx y seguiremos luchando semana tras semana para seguir haciendo felices a las personas !!!

Luis Alfredo Caballero Dussuauge nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1992. Mejor conocido como Luis "El Potro", apareció por primera vez en pantalla cuando fue parte del reality La Academia Bicentenario de TV Azteca.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando formó parte de la primera temporada del programa de telerealidad estrenado en 2014, Acapulco Shore. Años después, en 2018, Luis "El Potro" se convirtió en el conductor del programa Tinderella por canal U. En 2019, fue anunciado como parte de la plantilla de conductores del matutino Tu Casa Tv. Ese mismo año, Luis debutó en el mundo de la música.