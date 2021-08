López Obrador propone a Biden una visita a México a finales de septiembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que invitó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a visitar México a finales de septiembre, si bien no dio detalles sobre los temas a tratar.

"Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

A finales de septiembre están previstos los festejos por los 200 años de la independencia de México y es habitual que López Obrador invite a mandatarios extranjeros a este tipo de conmemoraciones.

López Obrador mantuvo el lunes una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien prometió el envío de hasta 8,5 millones de dosis de vacunas anticovid de Moderna y AstraZeneca a México.

Además, el miércoles visitó la Ciudad de México una delegación de la Casa Blanca encabezada por el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan.

El presidente mexicano recibió durante dos horas en su despacho a Sullivan, con quien tuvo una "conversación amplia" que derivó en "acuerdos y coincidencias".

"La reunión de ayer también fue muy provechosa, muy buena para los dos países. La llamada de anteayer con la vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo", expresó López Obrador.

El presidente explicó que abordaron "cómo fortalecer América del Norte y toda América ante el crecimiento comercial de Asia", por lo que habrá un diálogo de alto nivel al respecto en un próximo encuentro en Estados Unidos.

Ambos Gobiernos exploran "un acuerdo general", que incluye cooperación económica, la crisis migratoria, el desarrollo de Centroamérica y la reapertura de la frontera común, cerrada a los viajes no esenciales por la pandemia de covid-19.

"Se está haciendo el llamado a que se abra la frontera, ellos están en ese tenor, ellos están de acuerdo. Sin embargo, vino esto del incremento de contagios y la variante delta y se está analizando. Pero existe atención para que se normalice lo más pronto posible", expresó.

México aceleró en junio la vacunación de los municipios del norte del país para facilitar la reapertura de la frontera común, cerrada a los viajes no esenciales desde marzo de 2020, pero no se ha llegado a ningún acuerdo al respecto a raíz del crecimiento de contagios de covid-19 en ambos países.

López Obrador insistió una vez más que es "muy buena la relación" con el presidente Biden, lo mismo que decía con su antecesor Donald Trump, a quien visitó en la Casa Blanca en julio de 2020.