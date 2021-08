La próxima gobernadora de Nueva York marca distancia con Andrew Cuomo

En la imagen, la próxima gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 11 ago (EFE).- La próxima gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, marcó este miércoles distancia con su predecesor, Andrew Cuomo, que renunció tras acusaciones de acoso sexual, y aseguró que ningún funcionario implicado en el ambiente de trabajo "tóxico” que se vio durante su Administración continuará en el Ejecutivo.

"Creo que está claro que el gobernador y yo no hemos estado cerca, ni físicamente ni de otras formas", señaló Hochul en su primera aparición pública desde que ayer Cuomo dio a conocer su dimisión, la cual se hará efectiva en dos semanas.

La por ahora vicegobernadora dijo que durante ese periodo trabajará para establecer su equipo de Gobierno y adelantó que habrá cambios importantes en la composición del gabinete.

En ese sentido, dijo que no continuará en la Administración ninguna persona señalada por acciones poco éticas en el informe de la Fiscalía General sobre los supuestos casos de acoso de Cuomo y sus intentos para tapar las denuncias.

Esa investigación, que fue la que terminó por desencadenar la dimisión del gobernador, describía un ambiente tóxico en su oficina, con una cultura de trabajo marcada "por el bullying, el miedo y la intimidación, de un lado, y del otro por la normalización del flirteo frecuente y los comentarios basados en el género que hacía el gobernador".

“Al final de mi mandato, termine cuando termine, nadie describirá mi Administración como un ambiente de trabajo tóxico”, garantizó hoy Hochul.

La vicegobernadora, que lleva en el cargo junto a Cuomo desde 2015, aseguró que hasta que se hicieron públicas las denuncias no conocía los problemas en el entorno laboral del gobernador, pues, como insistió, nunca han sido cercanos y ella ha pasado gran parte de su tiempo visitando distintos puntos del estado.

Hochul aseguró que ese seguirá siendo su estilo: viajar por el estado, “escuchar primero y tomar acciones decididas después”.

"La promesa que hago a todos los neoyorquinos, aquí y ahora, es que voy a luchar endemoniadamente por ustedes cada día", dijo la veterana política de 62 años, que se convertirá en la primera mujer que dirige el gobierno estatal.

Hochul dejó claro que se siente totalmente preparada para asumir sus nuevas responsabilidades y confió en que la transición con la Administración de Cuomo irá sin problemas.

Preguntada por el futuro del gobernador, no quiso meterse en las decisiones que puedan tomar el poder legislativo o el judicial y consideró prematuro hablar de un posible perdón.