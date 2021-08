La mayor región de Bolivia y más afectada por la covid levanta restricciones

Un ciclista pasea por una calle en la ciudad boliviana de Santa Cruz. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 11 ago (EFE).- La región metropolitana del departamento boliviano de Santa Cruz, el más poblado y afectado por la pandemia, decidió este miércoles levantar algunas de sus restricciones tras considerar el avance del proceso de vacunación en el país.

"No queremos seguir con restricciones que pueden perjudicar a la dinámica económica de Santa Cruz", manifestó el alcalde Jhonny Fernández en una comparecencia ante los medios tras una reunión con alcaldes de municipios cercanos.

Fernández explicó que se aprobó una resolución del área metropolitana de Santa Cruz pensando en la "reactivación económica" y que establece se levante "la restricción por ley seca" y que las actividades "vuelven a la normalidad" con algunos límites.

El alcalde cruceño indicó que la determinación se produce tras valorar que la vacunación en los municipios del área metropolitana está en alrededor del 50 % con la aplicación de la primera dosis y que se espera que hasta septiembre ese número se consolide con la segunda inmunización.

Bolivia se mantiene en una etapa de desescalada de contagios, tras el tercer pico que inició a principios de mayo, con jornadas en las que los casos llegaron a superar los 3.000 y que hace varios días se han mantenido debajo de los 1.000.

Fernández instó a la población a "mantener las medidas de bioseguridad" en los lugares donde se van a realizar actividades económicas, deportivas o culturales en los que se permitirá entre el 50 % al 70 % de aforo según se realicen en espacios cerrados o abiertos.

No obstante, el alcalde lamentó que las unidades de terapia intensiva y terapia intermedia estén aún ocupadas en un 80 %, principalmente por personas que no se vacunaron.

El levantamiento de algunas de las restricciones en Santa Cruz está acompañado por la solicitud de las alcaldías para que las actividades económicas como restaurantes y otros espacios de recreación pidan a sus clientes el certificado de vacunación.

Lo mismo se hará con sectores de transportistas y comerciantes para que internamente se exija esa certificación.

Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud del país, la vacunación ha conseguido la aplicación de 2.949.156 primeras dosis y 1.875.645 de la segunda que se prevé aplicar a 7,2 millones de personas mayores de 18 años que son parte de la población vacunable.

Desde la llegada de la pandemia en marzo del año pasado, se han reportado 18.082 decesos y 479.459 casos confirmados, de los que 49.921 se mantienen activos.