La huelga de maquinistas alemanes paraliza el tráfico ferroviario

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Berlín, 11 ago (EFE).- La huelga de dos días convocada por el sindicato alemán de maquinistas GDL ha paralizado el tráfico ferroviario en todo el país, donde sólo circula el 25 % de los trenes de larga distancia y también las líneas regionales y de cercanías se están viendo seriamente afectadas.

El paro en el transporte de pasajeros comenzó a las 02.00 de esta madrugada (00.00 GMT) y en el de mercancías ya lo hizo a las 19.00 horas (17.00 GMT) de ayer y concluirá en ambos sectores a las 02.00 de la mañana del viernes.

En su página en internet, la empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) advierte de que debido a la huelga habrá "importantes limitaciones" en el tráfico regional y de larga distancia tanto hoy como mañana.

En plan de servicios mínimos para las conexiones de larga distancia contempla la circulación del 25 % de los trenes.

"Aún así, no podemos garantizar en esta situación que todos los viajeros lleguen a su destino", agrega la empresa, que recomienda prescindir de viajar en esas fechas si no es estrictamente necesario.

En tanto, el líder del GDL, Claus Weselsky, calificó en el programa matinal de la cadena pública ZDF de "inaceptable" la propuesta presentada por los ferrocarriles alemanes en las negociaciones del convenio colectivo y agregó que los maquinistas sólo regresarán a la mesa de diálogo cuando DB mejore su oferta.

La última propuesta de DB, golpeada por la crisis del coronavirus y las graves inundaciones de julio en Alemania, que dejaron más de 180 muertos, consistía en aumentos salariales en dos etapas: de un 1,5 % para el 1 de enero de 2022, y del 1,7 % para el 1 de marzo de 2023 y hasta finales de junio de 2024.

El sindicato, por su parte, exige un aumento del 3,2 % que empiece a aplicarse ya en el año en curso y reclama asimismo un plus para los maquinistas por la situación de pandemia.

"Si continuamos con la huelga y en ese caso cuándo, no lo decidiremos el viernes por la mañana, cuando terminemos el paro, sino la semana que viene", anunció Weselsky.

En tanto, el responsable Legal y de Recursos Humanos de DB, Martin Seiler, se mostró dispuesto a dialogar y a encontrar una salida consensuada "de esta difícil crisis".

"También nosotros queremos que lo que cobren nuestros empleados sea razonable y por eso hemos presentado y ampliado nuestra sensata oferta", afirmó en el programa matinal de la ZDF.

Reconoció las diferencias entre DB y GDL en lo que respecta al plazo de aplicación de la subida salarial y al plus por pandemia, peroson cosas que se hablan en la mesa de negociaciones para hallar un compromiso, añadió.

Al mismo tiempo apeló al sindicato a "no perjudicar a los pasajeros con huelgas excesivas y de hecho innecesarias".