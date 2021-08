Justin Bieber y Demi Lovato, primeras atracciones anunciadas para Rock in Río

Imagen de archivo del cantante canadiense Justin Bieber. EFE/EPA/TRACEY NEARMY/Archivo

Río de Janeiro, 10 ago (EFE).- El cantante canadiense Justin Bieber y la estadounidense Demi Lovato, dos de las mayores figuras del pop en el mundo, fueron las primeras atracciones del Rock in Río que la ciudad brasileña de Río de Janeiro organizará en septiembre de 2022 anunciadas por los organizadores del festival musical.

Los organizadores anunciaron este martes en sus redes sociales que Bieber y Lovato se presentarán en el espectáculo previsto para el domingo 4 de septiembre de 2022, una de las siete noches de conciertos que ofrecerá el festival en su nueva edición.

"Dos iconos, dos estrellas en el Palco Mundo (principal escenario del festival) y muchos éxitos te esperan el 4 de septiembre de 2022. @justinbieber y @ddlovato vienen para el cierre del primer fin de semana del festival", según el mensaje publicado en Twitter.

La octava edición del Rock in Río en Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de este año, pero la pandemia de la covid-19, que ha castigado especialmente a Brasil -segundo país en número de muertes y el tercero en número de casos-, obligó a los organizadores a aplazarla un año.

Las atracciones inicialmente anunciadas para este año, como la "noche del metal" que contaría con la participación de bandas como Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater y Sepultura, aún no han sido confirmadas para 2022.

El Rock in Río de 2022 tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre en la llamada "Ciudad del Rock" que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico de esta ciudad brasileña.

La elección de Bieber, un ídolo del pop, como la principal estrella en una de las noches de conciertos del Rock in Río fue justificada por las encuestas realizadas por los organizadores entre los asistentes y que señalan al canadiense de 27 años como uno de los tres que el público más quiere ver en Río de Janeiro.

"El campeón de los charts, que llegó a 100 entradas en la Billboard Hot 100, viene al Rock in Río 2022. ¿Sabe que podemos esperar con eso? Nada más que un éxito tras otro", dijeron los organizadores en su cuenta en Twitter.

Bieber ya ha ofrecido tres conciertos en Brasil (2011, 2013 y 2017) pero será la primera vez que participará en una edición del Rock in Río, ya que tampoco se ha presentado en las ediciones del festival en Lisboa, Madrid o Las Vegas.

Lovato, por su parte, debutará en el Rock in Río de Brasil, pero ya se presentó en la edición de Lisboa de 2018.

La estadounidense aprovechó su concierto en Portugal para grabar la serie documental "Dancint with the devil", nombre de su último disco, lanzado en abril.

La edición de 2022 será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, en donde nació en 1985.

Rock in Rio ha ofrecido, en 35 años de vida y 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.

En su edición de 2019 en Río de Janeiro, también con siete noches de conciertos, contó con artistas y agrupaciones como Bon Jovi, Drake, Weezer, Goo Goo Dolls, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Scorpions, Black Eyed Peas y Pink.