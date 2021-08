Irán.- Raisi presenta al Parlamento su Gobierno, con el conservador Hosein Amirabdolahian al frente de Exteriores

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El nuevo presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, ha desvelado este miércoles la composición de su propuesta de Gobierno, con Hosein Amirabdolahian al frente del Ministerio de Exteriores, responsable de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015.



Amirabdolahian, quien fue viceministro de Exteriores para Asuntos Árabes y Africanos, figura en la lista de nombres entregados durante la jornada al Parlamento, que tendrá que votar ahora para aprobar o rechazar a los elegidos por el mandatario.



Entre los nominados destacan Ahmad Vahidi en Interior, Esmail Jatib en Inteligencia, Amir Hosein Rahimi en Justicia, Alí Akbar Mehrabian en Energía, Ehsan Janduzi en Economía y Finanzas, Mohamad Reza Qarei Astiani en Defensa, Bahram Einolahi en Sanidad, y Mohamad Mehdi Esmaeili en Cultura y Guía Islámica.



El resto de nominados son Hamidreza Sajadi en Deporte, Hosein Baqgoli en Educación, Ezatolá Zarqami en Turismo, Hojat Abdolmaleki en Trabajo, Mohamad Alí Zolfigol en Ciencia, Yavad Satinezhad en Agricultura, Reza Fatemi Amín en Industria, Yavad Oji en Petróleo y Rostam Qasemi en Desarrollo Urbano, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.



Por su parte, el portavoz de la Oficina Presidencial del Parlamento iraní, Nezamaldín Musavi, ha resaltado que la lista --que no incluye a ninguna mujer al frente de los ministerios-- ha sido presentada de forma no oficial y que aún es posible que haya cambios antes del sábado.



El nombramiento de Amirabdolahian es un reflejo de la postura del presidente respecto a las conversaciones, dado que el nominado es considerado cercano a los círculos más conservadores y cercano a la Guardia Revolucionaria, que mantiene suspicacias respecto ala cuerdo nuclear.



Sin embargo, Alí Vaez, director del Proyecto Irán en el 'think tank' International Crisis Group, ha sostenido que el hecho de que Amirabdolahian sea cercano al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, podría suponer una ventaja en caso de acuerdo.



En este sentido, ha explicado que Amirabdolahian sería "un interlocutor más difícil para Occidente pero uno más capaz, ya que hará frente a mucha menos resistencia a nivel interno a sus iniciativas a las que hizo su predecesor (Mohamad Yavad Zarif)".



Por otra parte, ha argüido que su nombramiento podría generar preocupación en la región, dado que es asociado a una postura intervencionista. "La mayoría de los países regionales recuerdan su tono y actitud durante la crisis en Siria y le asocian con la proyección de poder iraní en la región", ha dicho.



"Si quiere rectificar su imagen, necesita usar un tono mucho más conciliador e igualarlo con medidas para construir confianza", ha explicado Vaezi, en unas declaraciones concedidas a la agencia de noticias Bloomberg.



Las autoridades iraníes han mantenido en todo momento que las conversaciones nucleares en Viena, suspendidas en este momento, serían retomadas una vez Raisi asumiera el cargo y nombrara al nuevo Gobierno del país centroasiático.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.