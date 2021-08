Fútbol/Supercopa.- Gerard Moreno: "Hay que estar orgulloso porque este equipo da la cara siempre"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El jugador del Villarreal Gerard Moreno se siente "orgulloso" de sus compañeros pese a la derrota ante el Chelsea en la final de la Supercopa de Europa (1-1 y 6-5, en penaltis), disputada este miércoles en Belfast, porque este equipo "siempre da la cara".



"Es un día para estar orgulloso de este equipo, del club, del pueblo... porque hoy nos ha tocado la otra cara del fútbol, nos vamos fastidiados pero muy orgullosos del esfuerzo realizado porque este equipo siempre da la cara", indicó Moreno en declaraciones a Movistar.



El delantero del 'submarino amarillo', que marcó el tanto del empate, tiene "cero reproches para el equipo, ninguno". "La palabra es orgullo de todo, de los jugadores, del cuerpo técnico, de los que trabajan y no se ve, de la afición... Ahora hay que seguir porque empieza la Liga. Queríamos la Copa, pero no ha podido ser. Ahora, a levantarnos", señaló.



"Hemos hecho un partido muy completo, pero jugábamos ante el Chelsea, que era el favorito. Económicamente no sé cuánto nos saca de presupuesto, son los campeones de Europa, el mejor equipo del mundo ahora mismo y con un gran entrenador. Hemos dado el nivel, nos saldrán mejor o peor las cosas pero siempre estamos a tope y nunca bajamos los brazos. La gente nos ha impulsado mucho y por eso tenemos que estar orgullosos. Hoy no ha podido ser en los penaltis", finalizó.