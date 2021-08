Fútbol.- Karl-Heinz Rummenigge exige un control financiero "con más rigor" en el fútbol europeo

BERLÍN, 11 (dpa/EP)



El expresidente de la Junta Directiva del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge volvió a pronunciarse a favor de un control financiero con "más rigor" en el fútbol europeo, pero que tampoco hay que "actuar a lo loco" a la hora de sancionar.



"Ya existe en forma de 'Juego Limpio Financiero', sólo hay que adaptarlo, utilizarlo y exigirlo con más rigor", dijo Rummenigge en declaraciones publicadas este miércoles por el diario de su país 'Sport Bild'.



El exdelantero, que forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA como representante de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), destacó que unas normas más estrictas son una "necesidad absoluta" y que el presidente del ente rector del fútbol continental, Aleksander Ceferi, "lo ve de manera similar".



Según Rummenigge, la cuestión radica en la rapidez con la que se puedan introducir los cambios y garantizarlos jurídicamente "en una Europa cuyos pilares de la economía de mercado incluyen la libre competencia". "Se supone que estas regulaciones de las que hablo deben estabilizar la competencia, no restringirla, y la cuestión aborda demasiado poco desde esa perspectiva", añadió.



El 'Juego Limpio Financiero' de la UEFA estipula en principio que los clubes que participan de los torneos europeos no deben gastar más de lo que ganan. Sin embargo, debido a los recientes traspasos y sueldos multimillonarios que pagan los principales clubes europeos se suman cada vez más las críticas al sistema y a su eficacia.



En este sentido, para el alemán, hay que crear un catálogo "concreto" de sanciones por infringir la norma económica. "No hay que actuar a lo loco, pero hay que cambiar algunos pequeños detalles", reconoció el exfutbolista.