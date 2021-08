11-08-2021 Exclusiva: Adara Molinero nos cuenta qué ha pasado con Rodri tras coincidir en Ibiza. MADRID, 11 (CHANCE) A pesar de que sus caminos emprendían rumbos diferentes en el terreno sentimental a finales de julio, el destino que eligieron para irse de vacaciones les volvió a unir. Adara Molinero y Rodri Fuertes han coincidido en espacio y tiempo disfrutando de unos días de descanso en Ibiza. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



A pesar de que sus caminos emprendían rumbos diferentes en el terreno sentimental a finales de julio, el destino que eligieron para irse de vacaciones les volvió a unir. Adara Molinero y Rodri Fuertes han coincidido en espacio y tiempo disfrutando de unos días de descanso en Ibiza.



La ex gran hermana nos contaba en exclusiva a su regreso a Madrid cómo han sido estos días de desconexión. Y todo apunta a que la enésima ruptura protagonizada por la ya ex pareja sí es la definitiva, porque es la propia Adara quién confirma con rotundidad que no hay puerta abierta a la reconciliación: "No. porque lo hemos decidido así y ya está". Además Adara explica que ni han estado juntos ni revueltos durante el tiempo que han compartido destino pitiuso.



Casualidades de la vida, su otro ex, Gianmarco Onestini también se ha desplazado a Ibiza. Respecto al calificativo que le ha dedicado el italiano a Adara, "eres menos que cero", la aludida reacciona de la siguiente manera: "¡Madre mía! Vaya gilipolleces" ha espetado añadiendo "todo él es una mentira así que...".



Habiendo puesto punto y final a sus vacaciones, la madrileña afronta con las pilas cargadas y energías renovadas esta nueva etapa en la que su hijo, Martín, estrena hermana. El pasado fin de semana Hugo Sierra e Ivanna Icardi daban la bienvenida al mundo a la pequeña Giorgia, un feliz acontecimiento por el que ya han recibido la sincera felicitación de Adara.