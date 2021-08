Estas han sido las 5 fotos de JAWY | MÉNDEZ 🦂 que han revolucionado en Instagram

JAWY | MÉNDEZ 🦂 (@jawymendez_oficial) ha causado furor en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 330.374 de interacciones entre sus aficionados.

Hoy estoy más claro! Se lo que quiero, se lo que necesito y voy a trabajar para llegar 🎶 enfocado y en uno de mis lugares favoritos… JM CASANOVA 🦂 gracias por guardar este momento a mi bro @phbernal durísimo





Con @novamen fresco donde sea… PREGUNTA: ¿Sabes que signo soy? #fashionnovapartner





Los días pasan, los planes cambian, los sueños se modifican pero de a poco para que duren… aquí vamos 🚀🦂🙏🏽





Indiquen perros! Medallo me la va a dar o no me la va a dar!… 🚀❤️🙏🏽





Ahora los weekend Los paso en Medallo! Si ves mis historias cero comentarios 🤐 New Music on the block 🌴 📸 @phbernal

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».