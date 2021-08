España.- Sánchez aprovecha un acto sobre Saramago para sacar pecho por los datos de vacunación y económicos

11-08-2021 El presidente Pedro Sánchez, en el acto del centenario de José de Saramago POLÍTICA



El presidente reivindica que al Gobierno "nunca" le flaquearon las energías, incluso en los momentos más duros de pandemia



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un acto en Lanzarote con motivo del centenario del escritor José Saramago para sacar pecho por los datos esperanzadores que se están produciendo, en particular en lo relativo a la vacunación y la economía, asegurando que incluso en los momentos más difíciles de la pandemia al Ejecutivo nunca le abandonaron sus fuerzas.



Sánchez, que se encuentra de vacaciones en la isla, ha reivindicado que Saramago es una "referencia" y que sirve de "inspiración a la hora de afrontar nuevos retos y decisiones" difíciles como las que ha habido que tomar durante la pandemia.



El presidente del Gobierno se ha remitido en concreto a la frese del escritor portugués "las energías vuelven siempre cuando las esperanzas vuelven" y que muchos compartieron en redes sociales durante la pandemia con el fin de animar a resistir "con los medios a nuestro alcance o creando otros nuevos".



En este punto, y en presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha repasado varias de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la COVID-19 de las que el archipiélago, ha dicho, fue "objeto preferente". Así, ha citado los ERTE, pero también las ayudas directas y el apoyo extraordinario al sector turístico por 100 millones de euros, entre otros, para "reducir el desgarro" que está ocasionando la pandemia.



"Hoy no diríamos que nuestras energías vuelven, porque nunca nos abandonaron, ni tan siquiera en los momentos más difíciles y duros del confinamiento y la pandemia, pero sí podemos afirmar que crecen cada día más animadas por las esperanzas sólidas y fundadas", ha puntualizado.



En este sentido, ha resaltado que ya se ha superado el 60 por ciento de la población con la pauta completa de vacunación, agradeciendo a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, presente en el acto, y a las comunidades autónomas el esfuerzo, y ha celebrado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) haya autorizado el ensayo clínico de la vacuna fabricada por Hipra, el primero de una vacuna desarrollada en España.



Igualmente ha reivindicado los datos económicos y de creación de empleo que "nos acercan a los niveles previos" a la pandemia y que sitúan a España como "el país que más está creciendo" de su entorno.



HACEN FALTA REFERENCIAS COMO SARAMAGO



Por otra parte, Sánchez ha señalado que, con la conmemoración del centenario del nacimiento de Saramago, no se trata solo de recordar la obra del escritor portugués, sino de reivindicar su figura. "Porque todas las sociedades, sobre todo en momentos como los actuales, necesitan referencias y, en especial, referencias como José Saramago", ha defendido.



Frente la fama de "pesimista" que tenía Saramago, el presidente ha destacado que "era un hombre lleno de energía y de bondad, que es una señal indudable de esperanza". Por ello, considera que, más que ser un pesimista, el escritor sentía "impaciencia por llegar a ver una sociedad más libre y más cohesionada, construida sobre fundamentos profundamente humanos", y que "le llenaba de desasosiego e indignación" ver que ese avance "tardaba tanto en llegar".



"Estoy convencido de que entre todos y todas estamos dando pasos decisivos para hacer un poco más cierto aquel mundo de justicia, de igualdad y de progreso real que él soñaba y reclamaba; ese será, sin duda, el mejor homenaje que le podamos rendir" y "la forma más noble" de seguir teniéndolo presente "como un ejemplo constante de inspiración", ha declarado.



Asimismo, ha expresado el apoyo del Gobierno a las actividades que a partir de noviembre celebrarán el centenario del nacimiento del Nobel de Literatura y ha celebrado la reapertura de la biblioteca de Saramago en el municipio de Tías tras su cierre por la COVID-19, como señal de la recuperación de la actividad cultural y con ello de la "normalidad tan ansiada" por la ciudadanía.