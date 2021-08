España.-Podemos se opondrá "en la calle" al "saqueo" de las eléctricas y avisa a PSOE:Quien no nos siga, que se retrate

01-07-2021 El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, interviene en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de julio de 2021, en Madrid (España). POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que su partido se opondrá "en la calle, en el Gobierno y en el Parlamento" a lo que considera un "saqueo" de las eléctricas con la factura de la luz, y lanza un aviso en velada alusión a su socio del PSOE: "Quien no quiera seguirnos, que se retrate".



En una serie de mensajes publicados en redes sociales, Echenique subraya que "el precio al que las eléctricas venden cada kilowatio/hora no tiene nada que ver con el coste de generación", ya que "fijan el precio especulativamente para forrarse a costa de las familias y pequeños negocios".



A su juicio, eso es un "saqueo" y "cuando un oligopolio secuestra un bien de primera necesidad y se pone a especular con él para enriquecerse al tiempo que empobrece a la mayoría del país, el Estado tiene la obligación de intervenir".



En ese sentido, anuncia acciones por parte de Unidas Podemos: "Que a nadie le quepa la más mínima duda que, desde Unidas Podemos, daremos la batalla en todos los espacios (gobierno, parlamento, calle) para poner fin a este expolio. Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía", ha escrito en otro apunte recogido por Europa Press.