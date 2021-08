El Gobierno de Nicaragua ratifica sus críticas al de España

Fotografía de archivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el 22 de septiembre de 2018. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 11 ago (EFE).- Nicaragua ratificó este miércoles sus críticas al Gobierno de España, tras la reacción de este de llamar a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios.

En una nueva nota dirigida al Ministerio de Exteriores español, la Cancillería de Nicaragua indicó que "ratifica todo lo afirmado en nuestra comunicación oficial y formal del día de ayer, que en nombre de nuestro heroico y digno pueblo, hemos hecho llegar a ustedes".

"En esa comunicación solo verdades han sido dichas, y eso es precisamente lo que irrita a ese honorable Reino", apuntó.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó este miércoles a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida ayer por el Gobierno nicaragüense.

NICARAGUA RATIFICA Y AMPLIA LO DICHO AYER

"No nos corresponde analizar la profunda crisis política, democrática, económica y social que vive esa nada perfecta España, denunciada por todos los sectores de ese pueblo amigo. Sin embargo, en vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer", continuó Managua.

El Gobierno de Daniel Ortega exigió "igualmente a ese Reino, cumplir con todas sus obligaciones en términos de Derechos Humanos y Democracia, en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos, en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa".

"El Gobierno de Nicaragua digna y soberana, a nombre de nuestro pueblo de honor y glorias, exige a España que cumpla con sus propios compromisos internacionales, sobre todo alrededor de tantos crímenes, ni reconocidos, ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas", añadió.

En la nota, el Ejecutivo nicaragüense pidió a España cumplir, "igualmente, con los protocolos de Derechos Humanos, incluyendo asumir y resarcir por el tan denunciado terrorismo de Estado que les manchó para siempre; que garanticen la libre expresión y participación política de todos sus ciudadanos, conforme sus propias voluntades y creencias".

"RABIOSAS, RIDÍCULAS, ALTISONANTES Y FALACES VOCES"

"El día llegará en que sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces, darán lugar a otras, fraternales, respetuosas, y verdaderas. Estamos seguros de que un mundo mejor es posible, y para eso trabajamos, y vamos", concluyó.

España rechazó "de manera tajante" el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense emitida ayer y exigió al Estado de Nicaragua que "cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política".

La Unión Europea (UE), y España por su parte, así como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han criticado el hecho de que, desde mayo pasado, ya son 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria, lo que les impedirá presentarse a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.

Ortega aspira a su quinto mandato presidencial, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El viernes pasado, el Consejo Supremo Electoral nicaragüense decidió cancelar la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), por lo que no podrá presentarse a los comicios del 7 de noviembre.