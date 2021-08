El Gobierno argentino lanza un programa para discapacitados en los municipios

En la imagen, el presidente argentino, Alberto Fernández. EFE/Ballesteros/Archivo

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, lanzó este miércoles el plan AccesAR para fortalecer las políticas de inclusión para personas con discapacidad en municipios de todo el país.

“Celebro que estemos destinando recursos del Estado nacional a los municipios para que esos municipios se ocupen de sus vecinos con problemas de este tipo”, dijo Fernández en un acto en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El plan pretende trabajar con los intendentes para ordenar e implementar las políticas locales y así construir espacios que acompañen a las personas con discapacidad en su propia comunidad y evitar que se tengan que trasladar a los centros urbanos para acceder a servicios de salud, de educación o a un trabajo.

También busca crear e implementar medidas que eliminen de manera gradual y sistemática las barreras que impiden el acceso a instalaciones, bienes, servicios y tecnologías de las personas con discapacidad.

“Lo que tenemos que hacer es acercarles los colegios, los lugares de encuentro, los lugares de atención médica que ellos necesitan para que su vidas transcurran de un modo tan normal como transcurre la vida de quien no padece esa discapacidad”, afirmó Fernández.

En medio de la campaña electoral para las elecciones primarias de septiembre próximo y las legislativas de noviembre próximo, Fernández entregó dos certificados de pensión no contributiva por discapacidad.

El mandatario señaló que durante la administración del opositor Mauricio Macri (2015-2019) se paralizaron el 60 % de las solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad y que no se avanzó en unas 145 mil solicitudes.

En cambio, señaló que desde que comenzó su gestión, en diciembre de 2019, ya se han otorgado 110 mil nuevas pensiones por discapacidad.

En Argentina viven más de 5 millones de personas con discapacidad, según indicó el director Ejecutivo de la Andis, Fernando Lagarraga, en el mismo acto.