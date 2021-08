¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de eizagonzalez que están causando furor en Instagram!

eizagonzalez (@eizagonzalez) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 2.199.616 de interacciones entre sus seguidores.

Beyond excited to announce that I am joining the @bulgari family! I'm incredibly proud to become the first Latina to be a North American Ambassador. I want to thank BVLGARI for the great honor to be part of such an iconic Italian brand. Im deeply grateful and thrilled for the future of our partnership #Bvlgari #BvlgariJewelry #Bzero1 shot by the great @gregswalesart —— Feliz de anunciar que me uno a la familia de @bulgari ! Me siento increíblemente agredecida de ser la primera latina en ser embajadora en Norte America. Quiero darle las gracias a BVLGARI por el honor de ser parte de esta marca italiana tan icónica que representa elegancia y sofisticación alrededor del mundo. Ansiosa de ver todo lo que vamos a lograr juntos.





Eiza González Reyna nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México y es hija de la exmodelo mexicana Glenda Reyna y de Carlos González, quien murió en un accidente vial cuando ella tenía solo 12 años.

A los 14 años fue aceptada en la escuela de actuación de Televisa, el Centro de Educación Artística, en Ciudad de México, donde completó dos años de un curso de tres años antes de que fuese seleccionada como protagonista de la telenovela juvenil Lola, érase una vez. La telenovela comenzó a filmarse en 2006 y se estrenó el 26 de febrero de 2007 en México.​ Posteriormente se estrenó en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

En enero de 2010, Eiza fue elegida como protagonista de la serie de televisión Sueña conmigo, interpretando el doble rol de Clara Molina y Roxy Pop.​ Dos años después, Eiza fue confirmada como la protagonista juvenil de la telenovela Amores verdaderos, una adaptación de la telenovela de TV Azteca Amor en custodia.

En marzo de 2013, González hizo su debut en la pantalla grande con el filme mexicano Casi treinta y ese mismo año fue anunciada como parte del reparto principal de la serie de televisión From Dusk till Dawn: The Series, en la cual interpretó a Santanico Pandemonium, papel que fue interpretado por Salma Hayek en 1996 en la película del mismo nombre.

En 2017, fue seleccionada para protagonizar la película Baby Driver, actuando junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James,​ en el personaje de Darling.

En el 2021, González estrenó la película de Netflix Descuida, yo te cuido.