Diputados opositores venezolanos fueron excluidos del diálogo con el Gobierno

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Archivo

Caracas, 10 ago (EFE).- Los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, agrupados en la Alianza Democrática, informaron este martes que no fueron "invitados" a la negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro y un sector de los antichavistas.

"Informamos al país que no hemos sido invitados a participar en el proceso de diálogo y negociación auspiciado por el Reino de Noruega, ni conocemos la agenda que en este se desarrollaría, lo cual consideramos como un muy mal inicio para este capítulo de conversaciones", explicaron en un comunicado.

Agregaron que no se sienten representados por ninguno de los "factores presentes" en la ronda de negociaciones, "ni por los factores del Gobierno, ni por el factor de la oposición presente en la misma".

Los parlamentarios demandaron que la agenda de temas sea "transparente hacia el país, con miras a evitar que esta oportunidad sea desviada a la satisfacción de intereses personales, grupales o partidistas, como ha ocurrido en el pasado".

También esperan que "la integración de la comunidad internacional" sea amplia y plural y criticaron que España no haya sido "invitado" al proceso que se llevará a cabo en México.

"España ha tenido un rol capital en el proceso de diálogo en Venezuela, además de que nos unen lazos históricos y culturales. Sin embargo, se ven países como Holanda que han impedido la entrada de ciudadanos venezolanos a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao", sostuvieron.

El domingo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el diálogo con el sector opositor que encabeza Juan Guaidó va "bien", y pidió que se sumen a la mesa de negociación otros grupos detractores de su Gobierno que no mencionó.

"Yo creo que, en el diálogo político de paz con la oposición guaidocista, vamos bien", dijo el mandatario tras votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del que forma parte.

Explicó que esa negociación "ya tiene un documento redactado" y "está, en este momento, debatiéndose la agenda".

"Hay siete títulos en la agenda que están debatiéndose y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión; el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido México y contamos con todo el apoyo de México para los diálogos de paz con la oposición guaidocista. Espero que se coloque la fecha y se indique el lugar exacto", añadió Maduro.

La semana pasada, varios miembros de la oposición aseguraron que la fecha para el comienzo de las negociaciones era el próximo día 13 de agosto, pero, según el mandatario, el día no está fijado todavía.