Demócratas del Senado aprueban plan US$3,5B para agenda de Biden

(Bloomberg) -- Los demócratas del Senado dieron un paso importante hacia la mayor expansión en décadas de esfuerzos federales para reducir la pobreza, cuidar a los ancianos y proteger el medio ambiente, aprobando un marco presupuestario de US$3,5 billones que abre el camino para la agenda económica del presidente Joe Biden.

La votación partidista de 50-49 marca un cambio abrupto de la filosofía de reducción de impuestos de los republicanos cuando controlaban el Gobierno. Proporciona un camino para la promulgación de una larga lista de preciadas prioridades demócratas, si los díscolos progresistas y moderados del partido pueden ponerse de acuerdo entre ellos en los próximos meses.

En el plan, los demócratas están presentando los mayores recortes de impuestos para la clase media de la historia, incluida una extensión del crédito tributario temporal por hijos establecido durante la pandemia. Parte del costo se pagaría al revertir los recortes de impuestos a las empresas y los hogares ricos, que fueron el logro legislativo característico del Trump.

El plan presupuestario demócrata incluye convocatorias de prekínder universal para niños de 3 y 4 años, licencia familiar pagada, dos años de estudios gratuitos en institutos comunitarios de educación superior y nuevos beneficios dentales, oftalmológicos y auditivos para los beneficiarios de Medicare.

La resolución también pide una serie de medidas para combatir el cambio climático. Entre ellos se encuentra un “arancel por contaminación” sobre las importaciones por las emisiones de gases de efecto invernadero de los productos, planes para electrificar la flota de vehículos federales e incentivos para que los proveedores de electricidad logren el objetivo de Biden de generar un 80% de energía limpia para 2030, en comparación con aproximadamente el 40% actual.

El presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Bernie Sanders, dijo que el paquete abordaría “las necesidades de las familias trabajadoras que han estado desatendidas durante mucho tiempo y no solo del 1% y de los adinerados contribuyentes a las campañas”. Eso, dijo, “restaurará la fe del pueblo estadounidense en la creencia de que podemos tener un Gobierno que funcione para todos nosotros y no solo para unos pocos”.

Mitch McConnell, líder republicano del Senado, dijo que el Partido Republicano no ayudaría a los demócratas a jugar a la “ruleta rusa” con la economía.

“Si esta juerga de impuestos y gastos históricamente imprudente es la forma en que el Partido Demócrata moderno quiere definirse a sí mismo, si quieren que la inflación y los aumentos de impuestos sean su legado, entonces los republicanos no tienen actualmente los votos para evitarles a las familias estadounidenses esta pesadilla”, agregó, el republicano de Kentucky.

Los detalles aún deben completarse en el marco de la legislación vigente. Lograr que el Senado apruebe el plan requerirá el apoyo unificado de los 50 senadores que se unen a los demócratas, incluso con la ventaja de una regla del Senado que evita que los republicanos usen un obstruccionismo para bloquearlo. Demócratas moderados como los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema ya han expresado sus aprensiones.

Se supone que los comités del Senado completarán el proyecto de ley el 15 de septiembre, aunque negociar el paquete gigantesco y aprobarlo en ambas cámaras podría llevar mucho más tiempo, al tiempo que las facciones del partido discuten sobre el tamaño del plan y la forma como manejar temas candentes como las disposiciones climáticas, un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes e impuestos.

Triunfo en infraestructura

La victoria presupuestaria siguió a otra gran victoria de Biden en el Senado, una votación bipartidista de 69 a 30 que aprobó el martes una legislación de US$550.000 millones en nuevos gastos de infraestructura, que es otro pilar de la agenda económica del presidente. Fue un logro que ha eludido al Congreso y a varios presidentes durante años, a pesar de que ambos partidos daban a la infraestructura una alta prioridad.

Diecinueve republicanos votaron a favor del paquete de infraestructura, incluido McConnell, quien bajo el Gobierno de Barack Obama se ganó el apodo de “Grim Reaper” por su historial de obstruir las prioridades presidenciales demócratas.

Sin embargo, eso también está enredado en las maniobras demócratas, debido a que algunos progresistas de la Cámara amenazan con votar en contra del proyecto de ley de infraestructura a menos que el Senado envíe primero una medida que cumpla con las promesas del marco presupuestario.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que no puede darse el lujo de perder a más de tres demócratas en una votación de la línea del partido, dijo que retrasaría la consideración del paquete de infraestructura hasta que el Senado apruebe una legislación que cumpla con el presupuesto.

La Cámara interrumpirá su receso de verano el 23 de agosto para votar sobre la resolución presupuestaria, anunció el martes el líder de la mayoría, Steny Hoyer, y se espera la aprobación en la Cámara controlada por los demócratas. Los miembros de la Cámara Baja no tenían programados regresar a Washington hasta el 20 de septiembre.

